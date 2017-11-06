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تم إيقافه

هاتف Linea V لاسلكي بتصميم استثنائي

M3501B/90

الخط الأكثر تميّزًا للاتصال

يشكّل التصميم محور هاتف LINEA V من Philips المهندَس بدقة، مع شكل بزوايا يتناسب مع التصميم الرمزي. وتدعم الهندسة الأنيقة الميزات الذكية والراحة، مما يجعل LINEA V تحفة فنية لا بدّ من اقتنائها.

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الخط الأكثر تميّزًا للاتصال

  • شاشة حجم 1,8 بوصات/إضاءة خلفية بيضاء

  • سماعة بميكروفون

استمتع بمدّة تحدث تصل إلى 10 ساعات بعد عملية شحن واحدة

استمتع بمدّة تحدث تصل إلى 10 ساعات بعد عملية شحن واحدة

تصميم رفيع وصغير الحجم لا يحتل مساحة كبيرة

تصميم رفيع وصغير الحجم لا يحتل مساحة كبيرة

تصميم رفيع وصغير الحجم لا يحتل مساحة كبيرة

مكبر صوت الجهاز يسمح لك بالتحدث بدون استخدام اليدين

مكبر صوت الجهاز يسمح لك بالتحدث بدون استخدام اليدين

يستخدم وضع التحدث بدون استخدام اليدين مكبر صوت مضمّنًا لتكبير صوت المتصل، بحيث يمكنك التكلم والاستماع خلال المكالمة الهاتفية من دون وضع سماعة الهاتف على أذنك. تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عندما تريد مشاركة الاتصال مع أشخاص آخرين أو ببساطة عند إنجاز مهمات متعددة.

المواصفات التقنية

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  1. تتطلب هذه الميزة اشتراكًا إضافيًا في خدمة معرّف المتصل. يرجى التحقق من موفّر الشبكة المحلية لديك للحصول على مزيد من التفاصيل.