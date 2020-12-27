ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
LR6P4B/59
لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة
تتطلّب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية من الطاقة أكثر من أي وقت مضى. فلا تبخل عليها واستمر في تشغيلها لفترة أطول مع بطاريات Power Alkaline من Philips.
AA
بطارية قلويّة
توفر Philips مجموعة كاملة تضم معظم أنواع البطاريات الشائعة الاستخدام (AA، و AAA، و C، و D، و9 فولت) في مجموعات تغليف متنوعة لتناسب احتياجاتك.
نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.
للمساهمة البيئة وصحة الإنسان، استخدم شريك الخدمات اللوجستية العكسية Green Eletron للتخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة. راجع موقع الويب https://www.greeneletron.org.br/pilhas للحصول على معلومات حول نقاط التجميع.
المراجعات
للمساهمة البيئة وصحة الإنسان، استخدم شريك الخدمات اللوجستية العكسية Green Eletron للتخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة. راجع موقع الويب https://www.greeneletron.org.br/pilhas للحصول على معلومات حول نقاط التجميع.