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تم إيقافه
LR6E4B/40
طاقة فائقة للأجهزة التي تستنزف الطاقة إلى حد كبير
عندما تريد الحصول على أفضل المنتجات، لا تقبل إلا بالبطاريات القلوية العالية الأداء. فهي مثالية لأجهزتك التي تستهلك الكثير من الطاقة.
AA
بطارية قلوية عالية الأداء
تتميّز البطاريات القلوية العالية الأداء AA من Philips بطاقة إضافية بنسبة 132% مقارنة بالمستوى القياسي في الصناعة
نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.
لتسهيل التعرف على أحجام البطاريات الأكثر شيوعًا، نستخدم ترميز ألوان لأحجام البطاريات حسب معايير الصناعة.
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