ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
LR14P2B/40
لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة
تتطلّب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية من الطاقة أكثر من أي وقت مضى. فلا تبخل عليها واستمر في تشغيلها لفترة أطول مع بطاريات Power Alkaline من Philips.
C
Power Alkaline
نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.
توضح الرموز العامة غير اللغوية على العبوة كيفية استخدام البطارية والمكان الذي يجب تخزينها فيه.
توفر Philips مجموعة كاملة تضم معظم أنواع البطاريات الشائعة الاستخدام (AA، و AAA، و C، و D، و9 فولت) في مجموعات تغليف متنوعة لتناسب احتياجاتك.
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