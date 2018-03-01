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تم إيقافه

خرطوشة التنظيف

JC302/50

حافظ على آلة الحلاقة بحالة جديدة

تمنحك خرطوشة التنظيف لنظام SmartClean طريقة مناسبة لتنظيف آلة الحلاقة وتزييتها واستعادة رونقها للتمتع بشعور الحلاقة بآلة جديدة كل يوم

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لكل أنظمة SmartClean

حافظ على آلة الحلاقة بحالة جديدة

  • 2 قمع وصمام

  • تنظيف

  • تزييت

  • انتعاش

ينظف نظام الفلتر المزدوج الشعر والرغوة والجل

ينظف نظام الفلتر المزدوج الشعر والرغوة والجل. يمنع الفلتر المزدوج والفريد انسداد رؤوس الحلاقة بالشعر، للحفاظ على أداء آلة الحلاقة المثالي.

يعمد نظام التزييت النشط إلى تقليل الاحتكاك والتلف على الشفرات

يعمد نظام التزييت النشط إلى تقليل الاحتكاك والتلف على الشفرات

يقلل نظام التزييت النشط الاحتكاك والتلف على رؤوس الحلاقة والشفرات، للحفاظ على أداء آلة الحلاقة بحالة جديدة لمدة أطول.

تنظيف بفعالية أكبر بـ 10 أضعاف من استخدام المياه

تنظيف بفعالية أكبر بـ 10 أضعاف من استخدام المياه

يساعد كل من نظام DualFiltration ونظام التزييت النشط في الحفاظ على آلة الحلاقة أنظف بـ 10 مرات مقارنة باستخدام المياه فقط

المواصفات التقنية

الدلائل والمستندات

قائمة المكونات - English (US)

  • PDF ملف, 145.6 kB
  • 29 January 2026

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