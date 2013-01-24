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Philips Sonicare 2 Series plaque control

سلسلتان للتحكم باللُويحة السنية

HX6231/01
Sonicare
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Sonicare
  • إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف* إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف* إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف*
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    Philips Sonicare 2 Series plaque control سلسلتان للتحكم باللُويحة السنية

    HX6231/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف*

    استمتع بأعلى مستوى من إزالة البلاك بكبسة زر إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare 2 Series plaque control سلسلتان للتحكم باللُويحة السنية

    إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف*

    استمتع بأعلى مستوى من إزالة البلاك بكبسة زر إكتشف كلّ المميزات

    إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف*

    استمتع بأعلى مستوى من إزالة البلاك بكبسة زر إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare 2 Series plaque control سلسلتان للتحكم باللُويحة السنية

    إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف*

    استمتع بأعلى مستوى من إزالة البلاك بكبسة زر إكتشف كلّ المميزات

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      إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف*

      *مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

      • إعداد واحد
      • رأس فرشاة واحد

      رأس فرشاة بزاوية للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية

      تتميّز فرشاة الأسنان هذه بقدرتها على إزالة البلاك، وهي مزوّدة برأس فرشاة رفيع ومنحنٍ لإمكانية وصول أفضل إلى الأسنان الخلفية والأماكن التي يصعب الوصول إليها.

      استمتع بروتين Sonicare من Philips بفضل برنامج سهل البدء

      قد يستغرق بدء روتين جديد بعض الوقت للتأقلم معه. يمنحك برنامجنا السهل خيار زيادة قوة التنظيف بواسطة الفرشاة بشكل تدريجي ولطيف أثناء الاستخدامات الـ 14 الأولى بواسطة فرشاة الأسنان الجديدة.

      إزالة أفضل للبلاك للمساعدة في تقليل مخاطر التسوّس

      توفير إزالة أفضل للبلاك وإمكانية الوصول إلى الأسنان الخلفية. يساعد تنظيف الأسنان مرتين يوميًا بواسطة هذه الفرشاة في تقليل مخاطر التسوّس

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

      مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

      يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.

      إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

      تعمل الشعيرات الكثيفة والعالية الجودة على إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 7 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية. هذا ويسهّل الرأس الكهربائي المنحني بشكل خاص الوصول إلى الأسنان في الجزء الخلفي من فمك.

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أزرق

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

      • العناصر المرفقة

        مقبض
        1 DailyClean 3100
        الشاحن
        1
        رؤوس الفرشاة
        1 التحكم بالبلاك مع ProResults

      • أداء التنظيف

        موقت
        Quadpacer وSmarTimer
        الفوائد الصحية
        للمساعدة على تقليل مخاطر التسوّس
        السرعة
        لغاية 31000 حركة فرشاة/الدقيقة
        Performance
        إزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية حتى 7 أضعاف*

      • الطاقة

        فولتية
        110-220 فولت

      • الأوضاع

        Clean
        من أجل تنظيف يومي استثنائي

      • سهولة الاستعمال

        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        مقبض
        تصميم مريح
        وقت تنظيف الأسنان
        ما يصل إلى أسبوعين
        مؤشر مستوى البطارية
        يشير الضوء إلى حالة البطارية

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        ما يصل إلى أسبوعين
        نوع البطارية
        NiMH

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          مخاطر المنتج
          • إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

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