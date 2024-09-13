HX6052/93
تنظيف أسنان لطيف وفعال في الوقت نفسه
تم تصميم رأس الفرشاة S2 Sensitive خصيصًا للأسنان واللثة الحساستَين، إذ توفّر الشعيرات الرقيقة للغاية تنظيفًا فعالاً مع تجربة تنظيف لطيفة على الأسنان. ويتكوّن 70% من البلاستيك المصنوع منه رأس الفرشاة هذا من عناصر طبيعية*إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بفضل أكثر الشعيرات رفعًا من بين رؤوس فرشاة Sonicare (0,1 مم)، توفر S2 Sensitive تجربة تنظيف لطيفة وفعالة.
بفضل أكثر من 3000 شعيرة رفيعة للغاية، تم تصميم رأس الفرشاة بشكل فريد لتوفير تنظيف فائق النعومة وفعال يزيل كمية أكبر من البلاك بـ 10 مرات في المناطق التي يصعب الوصول إليها.**
عند تنظيف أسنانك بالفرشاة، ستقوم الشعيرات الناعمة للغاية أيضًا بتنظيف خط اللثة بلطف، لتحسين صحة اللثة في غضون ستة أسابيع فقط.
نحن نعمل على تقليل استخدام البلاستيك القائم على الوقود الأحفوري في منتجاتنا. ولهذا السبب فإن 70% من البلاستيك المستخدم في رأس الفرشاة هذا مصنوع من مواد طبيعية.*
احصل دائمًا على أعلى أداء تنظيف باستخدام تقنية الموجات الصوتية المتقدمة Sonicare من Philips. بفضل الشعيرات الفائقة النعومة، أثبت رأس الفرشاة S2 Sensitive سريريًا أنه يُزيل البلاك بفعالية، وهو في الوقت نفسه لطيف على اللثة.
تصبح رؤوس الفرشاة أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر من الاستخدام. مع BrushSync، وسيتم تذكيرك تحديدًا متى حان موعد استبدال رأس الفرشاة، وذلك بما يتناسب مع سلوكك في تنظيف أسنانك.
يتناسب رأس الفرشاة القابل للتثبيت هذا بشكل مثالي مع مقبض Philips Sonicare لديك (راجع القائمة أدناه). ويجعل تصميمه القابل للتثبيت تنظيف الرأس واستبداله أمرًا بسيطًا للغاية.
التصميم واللون الخارجي
التوافق
العناصر المضمنة
الجودة والأداء
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