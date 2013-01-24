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Philips Sonicare For Kids

رأسا فرشاة أسنان صغيران بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX6032/33
Sonicare
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Sonicare
  • تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.* تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.* تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.*
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    Philips Sonicare For Kids رأسا فرشاة أسنان صغيران بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6032/33
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.*

    يعتبر رأس فرشاة الأسنان Sonicare For Kids مثاليًا لأسنان الأطفال في طور النمو. فهو يعمل حصريًا مع فرشاة الأسنان For Kids القوية لتوفير تجربة آمنة وأكثر متعة بحيث يجدها الأطفال مسلية ويصبح تنظيف الأسنان جزءًا من عادتهم اليومية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare For Kids رأسا فرشاة أسنان صغيران بتقنية الاهتزازات الصوتية

    تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.*

    يعتبر رأس فرشاة الأسنان Sonicare For Kids مثاليًا لأسنان الأطفال في طور النمو. فهو يعمل حصريًا مع فرشاة الأسنان For Kids القوية لتوفير تجربة آمنة وأكثر متعة بحيث يجدها الأطفال مسلية ويصبح تنظيف الأسنان جزءًا من عادتهم اليومية. إكتشف كلّ المميزات

    تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.*

    يعتبر رأس فرشاة الأسنان Sonicare For Kids مثاليًا لأسنان الأطفال في طور النمو. فهو يعمل حصريًا مع فرشاة الأسنان For Kids القوية لتوفير تجربة آمنة وأكثر متعة بحيث يجدها الأطفال مسلية ويصبح تنظيف الأسنان جزءًا من عادتهم اليومية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare For Kids رأسا فرشاة أسنان صغيران بتقنية الاهتزازات الصوتية

    تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.*

    يعتبر رأس فرشاة الأسنان Sonicare For Kids مثاليًا لأسنان الأطفال في طور النمو. فهو يعمل حصريًا مع فرشاة الأسنان For Kids القوية لتوفير تجربة آمنة وأكثر متعة بحيث يجدها الأطفال مسلية ويصبح تنظيف الأسنان جزءًا من عادتهم اليومية. إكتشف كلّ المميزات

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      تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.*

      لتنظيف أسنان الأطفال النامية وحمايتها من عمر 3 سنوات وأكثر

      • 2 قمع وصمام
      • حجم صغير
      • تثبيت
      • تنظيف لطيف على أسنان الأطفال

      3 سنوات وأكثر

      يتميّز رأس فرشاة Sonicare For Kids القياسي من Philips بشكل محدّد الخطوط ليتلاءم مع شكل أسنان طفلك بعمر 3 سنوات وما فوق، وبشعيرات ناعمة لتنظيف الأسنان بلطف. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز بتصميم مطاطي في الجهة الخلفية لرأس الفرشاة لعملية تنظيف أكثر أمانًا وراحة. يتوفر أيضًا بحجم قياسي أكبر للأطفال بعمر 7 سنوات وما فوق.

      تنظيف فائق لفعالية أكبر على الدوام

      تمكّنك طاقة الاهتزازات الصوتية من الاستفادة إلى أقصى حد من الفترة الزمنية المحدودة التي يخصصها الأطفال لتطوير هذه العادة الصحية وتعلّم تقنية تنظيف الأسنان.

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

      يعمل مع أي فرشاة أسنان Sonicare قابلة للتثبيت من Philips

      يمكن تثبيت رؤوس الفراشي Sonicare For Kids من Philips على مقبض الفرشاة وفكّها لملاءمة محكمة وعملية صيانة وتنظيف سهلة.

      جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم

      على غرار كل رؤوس فراشي الأسنان Sonicare الأصلية من Philips، يعتبر استخدام رأس الفرشاة هذا آمنًا على الأسنان واللثة. فتم اختبار جودة كل رأس فرشاة لتوفير أداء استثنائي وفترة استخدام طويلة.

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        مادة رأس الفرشاة
        خالية من BPA
        الحجم
        صغيرة الحجم
        درجة صلابة الشعيرات
        متوسط
        شعيرات التذكير
        يتغير لون الشعيرات الأزرق تدريجيًا
        اللون
        أزرق مخضرّ

      • التوافق

        نظام رؤوس الفرشاة
        تثبيت
        مناسب لهذه الطرازات
        • HealthyWhite+‎
        • للأطفال

      • العناصر المرفقة

        رؤوس الفرشاة
        2 Sonicare for Kids بحجم صغير

      • الجودة والأداء

        استبدال
        كل 3 أشهر
        تم اختبارها
        لأعلى مستوى من الاستخدام

      • الفوائد الصحية

        إزالة البلاك
        المساعدة على إزالة البلاك

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          الآراء

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          عنوان الشركة المصنّعة
          مخاطر المنتج
          • إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

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