نتائج أفضل مضمونة عند فحص الأسنان*

تساعدك فرشاة PowerUp في إزالة التسوس وتبييض الأسنان بفضل عدد تمريرات أكبر في اليوم مقارنة بعدد تمريرات الفرشاة اليدوية في الشهر. وهي فرشاة سهلة الاستخدام تمامًا كفرشاة الأسنان اليدوية إلا أنها توفّر نتائج ممتازة وتجربة أفضل.