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NIVEAرؤوس حلاقة

HS85/60

حافظ على حلاقة ناعمة

في خلال سنة واحدة، تقص رؤوس الآلة الحلاقة 4.5 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة كل سنة للحصول على نتائج مثالية طول الوقت.

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قم بتغيير رؤوس الحلاقة كل 12 شهرًا لنتائج أفضل

حافظ على حلاقة ناعمة

  • NIVEA FOR MEN

تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

نظام تعقّب الثنايا Flex Tracker

نظام تعقّب الثنايا Flex Tracker

يتعقّب نظام Flex Tracker تلقائياً الثنايا الموجودة على وجهك ويساعد على الحماية من إثارة البشرة.

حلقات الانزلاق

حلقات الانزلاق

تتوفر في رؤوس الحلاقة حلقات انزلاق فريدة تساعد آلة الحلاقة على التحرك بنعومة أكبر على وجهك.

المواصفات التقنية

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