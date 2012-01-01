حافظ على حلاقة ناعمة
قم بتغيير رؤوس الحلاقة كل 12 شهرًا لنتائج أفضل
تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية
نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.
نظام تعقّب الثنايا Flex Tracker
يتعقّب نظام Flex Tracker تلقائياً الثنايا الموجودة على وجهك ويساعد على الحماية من إثارة البشرة.
حلقات الانزلاق
تتوفر في رؤوس الحلاقة حلقات انزلاق فريدة تساعد آلة الحلاقة على التحرك بنعومة أكبر على وجهك.
استخدام رطب
استخدم آلة الحلاقة أثناء الاستحمام لتوفير الوقت وللحصول على الشعور بالانتعاش الذي توفره لك الحلاقة الرطبة.
المواصفات التقنية
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مجموعة حلاقة
- يناسب أنواع المنتجات
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8020X
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8040X
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8060X
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HS8015
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HS8020
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HS8023
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HS8040
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HS8060
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HS8420
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HS8440
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HS8460
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