حافظ على حلاقة ناعمة

في خلال سنة واحدة، تقص رؤوس الآلة الحلاقة 4.5 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة كل سنة للحصول على نتائج مثالية طول الوقت.