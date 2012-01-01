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HS85/60
حافظ على حلاقة ناعمة
في خلال سنة واحدة، تقص رؤوس الآلة الحلاقة 4.5 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة كل سنة للحصول على نتائج مثالية طول الوقت.
NIVEA FOR MEN
نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.
يتعقّب نظام Flex Tracker تلقائياً الثنايا الموجودة على وجهك ويساعد على الحماية من إثارة البشرة.
تتوفر في رؤوس الحلاقة حلقات انزلاق فريدة تساعد آلة الحلاقة على التحرك بنعومة أكبر على وجهك.
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