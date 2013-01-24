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رؤوس حلاقة

HQ56/50
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة
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    رؤوس حلاقة

    HQ56/50
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    حافظ على حلاقة ناعمة

    في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. إكتشف كلّ المميزات

    رؤوس حلاقة

    حافظ على حلاقة ناعمة

    في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. إكتشف كلّ المميزات

    حافظ على حلاقة ناعمة

    في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. إكتشف كلّ المميزات

    رؤوس حلاقة

    حافظ على حلاقة ناعمة

    في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. إكتشف كلّ المميزات

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      حافظ على حلاقة ناعمة

      قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل

      • نظام الرقع والقص Lift & Cut
      • تتلاءم مع السلسلة HQ900
      • تتلاءم مع HQ64 وHQ66 وHQ68 وHQ69
      تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

      تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

      نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

      15 شفرة حادة لحلاقة سريعة وناعمة

      15 شفرة حادة لحلاقة سريعة وناعمة

      المواصفات التقنية

      • رؤوس حلاقة

        رؤوس الحلاقة بكل حزمة
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        يناسب أنواع المنتجات
        • HQ130
        • HQ132
        • HQ136
        • HQ30
        • HQ33
        • HQ40
        • HQ402
        • HQ404
        • HQ41
        • HQ42
        • HQ441
        • HQ444
        • HQ46
        • HQ460
        • HQ468
        • HQ481
        • HQ489
        • HQ5824
        • HQ6415
        • HQ6423
        • HQ6445
        • HQ6605
        • HQ6610
        • HQ6613
        • HQ6646
        • HQ6675
        • HQ6676
        • HQ6695
        • HQ6696
        • HQ6831
        • HQ6842
        • HQ6843
        • HQ6844
        • HQ6857
        • HQ6859
        • HQ6863
        • HQ6874
        • HQ6879
        • HQ6900
        • HQ6920
        • HQ6940
        • HQ6941
        • HQ6950
        • HQ6970
        • HQ6990
        • HQ801
        • HQ802
        • HQ805
        • HQ806
        • HS190

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