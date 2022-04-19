تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
MoistureProtect HP8372/03 جهاز تمليس الشعر
تم إيقافه
الدعم
HP8372/03
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
دليل المستخدم
إعلان التوافق الخاص بالاتحاد الأوروبي - English (US)
الجميع (4)
What does the ION function on my Philips Hair Styler do?
Is my Philips hair styler asbestos-free?
Can I wind the cord around My Philips Styler after use?
How can I clean my Philips Hair Styler?
Is it normal for my Philips hair straightener to make a sizzling sound?