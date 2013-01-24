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شعر ناعم ولامع بطريقة أسهل، للشعر الكثيف والطويل
مصمم خصيصًا لتسريح شعرك الكثيف والطويل بسرعة وسهولة مع لوحَين أعرض بنسبة 40%*. لوحان مطليان بالسيراميك مع العناية الأيونية لضمان انزلاق سلس وللحصول على شعر لامع. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شعر ناعم ولامع بطريقة أسهل، للشعر الكثيف والطويل
مصمم خصيصًا لتسريح شعرك الكثيف والطويل بسرعة وسهولة مع لوحَين أعرض بنسبة 40%*. لوحان مطليان بالسيراميك مع العناية الأيونية لضمان انزلاق سلس وللحصول على شعر لامع. إكتشف كلّ المميزات
شعر ناعم ولامع بطريقة أسهل، للشعر الكثيف والطويل
مصمم خصيصًا لتسريح شعرك الكثيف والطويل بسرعة وسهولة مع لوحَين أعرض بنسبة 40%*. لوحان مطليان بالسيراميك مع العناية الأيونية لضمان انزلاق سلس وللحصول على شعر لامع. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شعر ناعم ولامع بطريقة أسهل، للشعر الكثيف والطويل
مصمم خصيصًا لتسريح شعرك الكثيف والطويل بسرعة وسهولة مع لوحَين أعرض بنسبة 40%*. لوحان مطليان بالسيراميك مع العناية الأيونية لضمان انزلاق سلس وللحصول على شعر لامع. إكتشف كلّ المميزات
لوحان أعرض بنسبة 40%* مصممان خصيصًا للشعر الكثيف والطويل، لملامسة الشعر بصورة أفضل ولمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية في وقت أقل.
لوحان مطليان بالسيراميك لانزلاق سلس وتسريح سهل.
تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.
تسمح لك درجة الحرارة العالية هذه بتغيير تسريحة شعرك والحصول على المظهر الذي تريدينه.
يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.
يمكن إقفال اللوحَين معًا لتخزين آمن وسهل.
متوافق مع الجهد بقدرة 110-240 فولت. يمكن استخدامه أينما سافرت حول العالم.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
الميزات
المواصفات التقنية
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