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Essential

جهاز تمليس الشعر

HP8325/13
التصنيف الإجمالي / 5
  • شعر ناعم ولامع بطريقة أسهل، للشعر الكثيف والطويل شعر ناعم ولامع بطريقة أسهل، للشعر الكثيف والطويل شعر ناعم ولامع بطريقة أسهل، للشعر الكثيف والطويل
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    Essential جهاز تمليس الشعر

    HP8325/13
    التصنيف الإجمالي / 5

    شعر ناعم ولامع بطريقة أسهل، للشعر الكثيف والطويل

    مصمم خصيصًا لتسريح شعرك الكثيف والطويل بسرعة وسهولة مع لوحَين أعرض بنسبة 40%*. لوحان مطليان بالسيراميك مع العناية الأيونية لضمان انزلاق سلس وللحصول على شعر لامع. إكتشف كلّ المميزات

    Essential جهاز تمليس الشعر

    شعر ناعم ولامع بطريقة أسهل، للشعر الكثيف والطويل

    مصمم خصيصًا لتسريح شعرك الكثيف والطويل بسرعة وسهولة مع لوحَين أعرض بنسبة 40%*. لوحان مطليان بالسيراميك مع العناية الأيونية لضمان انزلاق سلس وللحصول على شعر لامع. إكتشف كلّ المميزات

    شعر ناعم ولامع بطريقة أسهل، للشعر الكثيف والطويل

    مصمم خصيصًا لتسريح شعرك الكثيف والطويل بسرعة وسهولة مع لوحَين أعرض بنسبة 40%*. لوحان مطليان بالسيراميك مع العناية الأيونية لضمان انزلاق سلس وللحصول على شعر لامع. إكتشف كلّ المميزات

    Essential جهاز تمليس الشعر

    شعر ناعم ولامع بطريقة أسهل، للشعر الكثيف والطويل

    مصمم خصيصًا لتسريح شعرك الكثيف والطويل بسرعة وسهولة مع لوحَين أعرض بنسبة 40%*. لوحان مطليان بالسيراميك مع العناية الأيونية لضمان انزلاق سلس وللحصول على شعر لامع. إكتشف كلّ المميزات

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      شعر ناعم ولامع بطريقة أسهل، للشعر الكثيف والطويل

      • عناية أيونية
      • ألواح سيراميك عريضة جدًا
      • درجة حرارة تسريح 210 درجات مئوية
      ألواح عريضة من أجل شعر طويل وكثيف

      ألواح عريضة من أجل شعر طويل وكثيف

      لوحان أعرض بنسبة 40%* مصممان خصيصًا للشعر الكثيف والطويل، لملامسة الشعر بصورة أفضل ولمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية في وقت أقل.

      لوحان مطليان بالسيراميك

      لوحان مطليان بالسيراميك

      لوحان مطليان بالسيراميك لانزلاق سلس وتسريح سهل.

      ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

      ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

      تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

      حرارة تسريح تبلغ 210 درجات مئوية لتسريح سلس

      حرارة تسريح تبلغ 210 درجات مئوية لتسريح سلس

      تسمح لك درجة الحرارة العالية هذه بتغيير تسريحة شعرك والحصول على المظهر الذي تريدينه.

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.

      وظيفة قفل المفاتيح لتخزين آمن وسهل

      وظيفة قفل المفاتيح لتخزين آمن وسهل

      يمكن إقفال اللوحَين معًا لتخزين آمن وسهل.

      جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

      جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

      متوافق مع الجهد بقدرة 110-240 فولت. يمكن استخدامه أينما سافرت حول العالم.

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        عناية أيونية
        نعم
        طبقة من السيراميك
        نعم
        ألواح مادية
        سيراميك
        قفل مقبض
        نعم
        سلك دوّار
        نعم

      • المواصفات التقنية

        ألواح عريضة بحجم كبير جدًا
        45×90 مم
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        أسود وبرتقالي فاتح لؤلؤي
        درجة الحرارة القصوى
        210  درجة مئوية
        وقت الإحماء
        60 ثانية
        فولتية
        حول العالم  فولت

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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