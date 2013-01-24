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SatinPerfect

آلة إزالة الشعر

HP6581/00
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التصنيف الإجمالي / 5
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    SatinPerfect آلة إزالة الشعر

    HP6581/00
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    تزيل آلة إزالة الشعر Philips SatinPerfect المزوّدة بنظام SkinPerfect حتى الشعيرات الناعمة والقصيرة بينما توفّر الحماية لبشرتك. تتميز هذه الآلة بقابليتها للاستخدام الجاف والرطب لتتمكني من استخدامها براحة أثناء الاستحمام اليومي. كما تتميز بدقّة للاستخدام الجاف والرطب، ورأس حلاقة مزوّد بمشط وملاقط ذكية إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    SatinPerfect آلة إزالة الشعر

    أظهري جمال بشرتك

    تزيل آلة إزالة الشعر Philips SatinPerfect المزوّدة بنظام SkinPerfect حتى الشعيرات الناعمة والقصيرة بينما توفّر الحماية لبشرتك. تتميز هذه الآلة بقابليتها للاستخدام الجاف والرطب لتتمكني من استخدامها براحة أثناء الاستحمام اليومي. كما تتميز بدقّة للاستخدام الجاف والرطب، ورأس حلاقة مزوّد بمشط وملاقط ذكية إكتشف كلّ المميزات

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      آلة لإزالة الشعر مزودة بنظام Skin Perfect

      • رطب وجاف
      • إصدار Deluxe
      تزيل أقراص السيراميك حتى الشعيرات الناعمة والقصيرة

      تزيل أقراص السيراميك حتى الشعيرات الناعمة والقصيرة

      تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص السيراميك لإزالة حتى الشعيرات الناعمة بنعومة فائقة

      أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة تزيل الشعر من دون سحب الجلد

      أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة تزيل الشعر من دون سحب الجلد

      تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة تزيل الشعر بنعومة من دون سحب الجلد.

      قابلة للاستخدام الجاف والرطب للاستعمال أثناء الاستحمام أو من دون استحمام

      قابلة للاستخدام الجاف والرطب للاستعمال أثناء الاستحمام أو من دون استحمام

      للاستخدام الجاف والرطب.

      رأس عريض لإزالة الشعر ولتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة

      رأس عريض لإزالة الشعر ولتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة

      يمكّنك الرأس العريض جدًا من إزالة الشعر بطريقة مثالية مع كل تمريرة لنتائج تدوم طويلاً ولبشرة فائقة النعومة في غضون دقائق.

      يزيل ملحق رفع الشعر والتدليك الشعيرات المسطحة

      يزيل ملحق رفع الشعر والتدليك الشعيرات المسطحة

      يزيل ملحق رفع الشعر والتدليك الشعيرات الناعمة والمسطحة ويسكّن البشرة

      يتناسب رأس الحلاقة مع خطوط جسمك لتأمين حلاقة سلسة

      يتناسب رأس الحلاقة مع خطوط جسمك لتأمين حلاقة سلسة

      يتّبع رأس الحلاقة القابل للفك منحنيات منطقة البيكيني أو تحت الإبط بشكل مثالي لحلاقة دقيقة وناعمة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يأتي مزوّدًا بمشط تشذيب.

      تزيل آلة إزالة الشعر بدقة الشعر بلطف من المناطق الحساسة

      تزيل آلة إزالة الشعر بدقة الشعر بلطف من المناطق الحساسة

      حل ملائم وقيّم لمناطق الجسم الحساسة.

      ملاقط محمولة وفاخرة إضافية مزودة بمصباح ومرآة

      ملاقط محمولة وفاخرة إضافية مزودة بمصباح ومرآة

      ملاقط في علبة أنيقة، مزوّدة بضوء ومرآة، مثالية للحاجبين

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        إعدادان للسرعة
        نعم

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        نعم
        رأس حلاقة قابل للفك
        نعم
        حقيبة صغيرة للتخزين
        نعم
        ضوء Opti-light
        نعم

      • إزالة شعر مريحة

        لاسلكي
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        الاستخدام الجافّ والرطب
        نعم

      • حلول للمناطق الحساسة

        آلة إزالة شعر بدقّة لاستخدام جاف ومبلل
        نعم

      • المواصفات التقنية

        عدد نقاط الالتقاط
        32
        عدد الأقراص
        17
        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        1173
        حركات سحب/بالثانية سرعة 2
        1360
        فولتية
        13 400 مللي أمبير  فولت

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