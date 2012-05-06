أظهري جمال بشرتك

تزيل آلة إزالة الشعر Philips SatinPerfect المزوّدة بنظام SkinPerfect حتى الشعيرات الناعمة والقصيرة بينما توفّر الحماية لبشرتك. تتميز هذه الآلة بقابليتها للاستخدام الجاف والرطب لتتمكني من استخدامها براحة أثناء الاستحمام اليومي. كما تتميز بدقّة للاستخدام الجاف والرطب، ورأس حلاقة مزوّد بمشط وملاقط ذكية