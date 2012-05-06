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HP6581/00
أظهري جمال بشرتك
تزيل آلة إزالة الشعر Philips SatinPerfect المزوّدة بنظام SkinPerfect حتى الشعيرات الناعمة والقصيرة بينما توفّر الحماية لبشرتك. تتميز هذه الآلة بقابليتها للاستخدام الجاف والرطب لتتمكني من استخدامها براحة أثناء الاستحمام اليومي. كما تتميز بدقّة للاستخدام الجاف والرطب، ورأس حلاقة مزوّد بمشط وملاقط ذكية
رطب وجاف
إصدار Deluxe
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص السيراميك لإزالة حتى الشعيرات الناعمة بنعومة فائقة
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة تزيل الشعر بنعومة من دون سحب الجلد.
للاستخدام الجاف والرطب.
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