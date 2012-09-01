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SatinPerfect

آلة إزالة الشعر

HP6570/10
التصنيف الإجمالي / 5
  • نعومة فورية تدوم لأسابيع نعومة فورية تدوم لأسابيع نعومة فورية تدوم لأسابيع
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    SatinPerfect آلة إزالة الشعر

    HP6570/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    نعومة فورية تدوم لأسابيع

    يعمل الرأس العريض لـ SatinPerfect والملاقط ذات الأسطح الخشنة على إزالة شعيرات أكثر بتمريرة واحدة، لمنحكِ تجربة إزالة كاملة للشعر! ألا ترغبين في الحصول على نعومة تدوم طويلاً لمدة تصل حتى أربعة أسابيع؟ إليكِ نعومة فورية تدوم لأسابيع! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SatinPerfect آلة إزالة الشعر

    نعومة فورية تدوم لأسابيع

    يعمل الرأس العريض لـ SatinPerfect والملاقط ذات الأسطح الخشنة على إزالة شعيرات أكثر بتمريرة واحدة، لمنحكِ تجربة إزالة كاملة للشعر! ألا ترغبين في الحصول على نعومة تدوم طويلاً لمدة تصل حتى أربعة أسابيع؟ إليكِ نعومة فورية تدوم لأسابيع! إكتشف كلّ المميزات

    نعومة فورية تدوم لأسابيع

    يعمل الرأس العريض لـ SatinPerfect والملاقط ذات الأسطح الخشنة على إزالة شعيرات أكثر بتمريرة واحدة، لمنحكِ تجربة إزالة كاملة للشعر! ألا ترغبين في الحصول على نعومة تدوم طويلاً لمدة تصل حتى أربعة أسابيع؟ إليكِ نعومة فورية تدوم لأسابيع! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SatinPerfect آلة إزالة الشعر

    نعومة فورية تدوم لأسابيع

    يعمل الرأس العريض لـ SatinPerfect والملاقط ذات الأسطح الخشنة على إزالة شعيرات أكثر بتمريرة واحدة، لمنحكِ تجربة إزالة كاملة للشعر! ألا ترغبين في الحصول على نعومة تدوم طويلاً لمدة تصل حتى أربعة أسابيع؟ إليكِ نعومة فورية تدوم لأسابيع! إكتشف كلّ المميزات

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      • لساقين تنضحان أنوثةً ونعومة
      ملقط من السيراميك يزيل أكثر الشعيرات رقةً بنعومة لا مثيل لها

      ملقط من السيراميك يزيل أكثر الشعيرات رقةً بنعومة لا مثيل لها

      ملاقط من السيراميك ذات أسطح خشنة تلتقط الشعر بفعالية وتمنع انزلاق حتى أكثر الشعيرات رقةً عبر الأقراص

      رأس عريض جداً يزيل شعيرات أكثر بتمريرة واحدة

      رأس عريض جداً يزيل شعيرات أكثر بتمريرة واحدة

      يعثر الرأس العريض على عددٍ أكبر من الشعيرات ويزيلها بتمريرة واحدة لتحصلي على نتائج تدوم لفترة أطول ونعومة فائقة بدقائق

      ضوء Opti-light يكشف الشعر الأكثر دقةً

      ضوء Opti-light يكشف الشعر الأكثر دقةً

      يكشف ضوء Opti-light المضمّن الشعر المتناهي الصغر والأكثر دقةً بوضوح

      غطاء لأداء مثالي يدور لضمان احتكاك كلي مع البشرة

      غطاء لأداء مثالي يدور لضمان احتكاك كلي مع البشرة

      تساعدكِ الحركة الدوارة لغطاء الأداء في إبقاء آلة إزالة الشعر على زاوية مثالية للحصول على أفضل النتائج

      أداة مد البشرة تتيح إزالة أقصر الشعيرات

      أداة مد البشرة تتيح إزالة أقصر الشعيرات

      تعمل أداة مد البشرة الدقيقة على رفع الشعر القصير لإزالته بسهولة.

      أداة فاعلة لرفع الشعيرات ترفع حتى الشعيرات المائلة وتزيلها

      أداة فاعلة لرفع الشعيرات ترفع حتى الشعيرات المائلة وتزيلها

      يستخدم النظام الفريد hairlif&vibrate اهتزازات دقيقة لرفع الشعيرات الرقيقة، مما يسهل إزالتها

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافةٍ قصوى

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافةٍ قصوى

      تتمتع آلة إزالة الشعر برأس قابل للغسل. يمكن فصل الرأس وتنظيفه تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر

      شريط هزاز للتدليك ينشّط خلايا البشرة ويسكّنها

      ينشّط الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة برفق ويسكّنها لإزالة شعر ناعمة

      المواصفات التقنية

      • إزالة شعر مريحة

        نظام تلطيف البشرة
        نعم
        مستويان لضبط السرعة
        نعم

      • الراحة والنظافة

        رأس لإزالة الشعر قابل للغسل
        نعم
        فرشاة التنظيف
        نعم
        حقيبة صغير فاخرة
        نعم

      • معلومات تقنية

        اللون
        باللون الأخضر
        عدد حركات الالتقاط في الدقيقة
        81.600
        عدد نقاط الالتقاط
        32
        عدد الدورات في الدقيقة
        2550
        آلة تعمل بواسطة التيار الكهربائي
        نعم
        التردد
        50-60 Hz
        فولتية
        100 إلى 240 V
        القدرة الكهربائية بالواط
        16

      • إزالة شعر سريعة ونعومة تدوم طويلاً

        أداة فاعلة لرفع الشعيرات
        نعم
        رأس عريض جدًا
        نعم
        رأس مصمم بشكل مريح
        نعم
        أقراص من السيراميك
        نعم
        التحكم في السرعة
        نعم
        ضوء Opti-light
        نعم
        غطاء لأداء مثالي
        نعم
        أداة مد البشرة
        نعم

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