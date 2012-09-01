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تم إيقافه
HP6570/10
نعومة فورية تدوم لأسابيع
يعمل الرأس العريض لـ SatinPerfect والملاقط ذات الأسطح الخشنة على إزالة شعيرات أكثر بتمريرة واحدة، لمنحكِ تجربة إزالة كاملة للشعر! ألا ترغبين في الحصول على نعومة تدوم طويلاً لمدة تصل حتى أربعة أسابيع؟ إليكِ نعومة فورية تدوم لأسابيع!
لساقين تنضحان أنوثةً ونعومة
ملاقط من السيراميك ذات أسطح خشنة تلتقط الشعر بفعالية وتمنع انزلاق حتى أكثر الشعيرات رقةً عبر الأقراص
يعثر الرأس العريض على عددٍ أكبر من الشعيرات ويزيلها بتمريرة واحدة لتحصلي على نتائج تدوم لفترة أطول ونعومة فائقة بدقائق
ينشّط الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة برفق ويسكّنها لإزالة شعر ناعمة
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