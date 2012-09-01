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SatinPerfectآلة إزالة الشعر

HP6570/10

نعومة فورية تدوم لأسابيع

يعمل الرأس العريض لـ SatinPerfect والملاقط ذات الأسطح الخشنة على إزالة شعيرات أكثر بتمريرة واحدة، لمنحكِ تجربة إزالة كاملة للشعر! ألا ترغبين في الحصول على نعومة تدوم طويلاً لمدة تصل حتى أربعة أسابيع؟ إليكِ نعومة فورية تدوم لأسابيع!

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نعومة فورية تدوم لأسابيع

  • لساقين تنضحان أنوثةً ونعومة

ملقط من السيراميك يزيل أكثر الشعيرات رقةً بنعومة لا مثيل لها

ملقط من السيراميك يزيل أكثر الشعيرات رقةً بنعومة لا مثيل لها

ملاقط من السيراميك ذات أسطح خشنة تلتقط الشعر بفعالية وتمنع انزلاق حتى أكثر الشعيرات رقةً عبر الأقراص

رأس عريض جداً يزيل شعيرات أكثر بتمريرة واحدة

رأس عريض جداً يزيل شعيرات أكثر بتمريرة واحدة

يعثر الرأس العريض على عددٍ أكبر من الشعيرات ويزيلها بتمريرة واحدة لتحصلي على نتائج تدوم لفترة أطول ونعومة فائقة بدقائق

شريط هزاز للتدليك ينشّط خلايا البشرة ويسكّنها

ينشّط الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة برفق ويسكّنها لإزالة شعر ناعمة

المواصفات التقنية

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