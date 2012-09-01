نعومة فورية تدوم لأسابيع
يعمل الرأس العريض لـ SatinPerfect والملاقط ذات الأسطح الخشنة على إزالة شعيرات أكثر بتمريرة واحدة، لمنحكِ تجربة إزالة كاملة للشعر! ألا ترغبين في الحصول على نعومة تدوم طويلاً لمدة تصل حتى أربعة أسابيع؟ إليكِ نعومة فورية تدوم لأسابيع! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نعومة فورية تدوم لأسابيع
يعمل الرأس العريض لـ SatinPerfect والملاقط ذات الأسطح الخشنة على إزالة شعيرات أكثر بتمريرة واحدة، لمنحكِ تجربة إزالة كاملة للشعر! ألا ترغبين في الحصول على نعومة تدوم طويلاً لمدة تصل حتى أربعة أسابيع؟ إليكِ نعومة فورية تدوم لأسابيع! إكتشف كلّ المميزات
نعومة فورية تدوم لأسابيع
يعمل الرأس العريض لـ SatinPerfect والملاقط ذات الأسطح الخشنة على إزالة شعيرات أكثر بتمريرة واحدة، لمنحكِ تجربة إزالة كاملة للشعر! ألا ترغبين في الحصول على نعومة تدوم طويلاً لمدة تصل حتى أربعة أسابيع؟ إليكِ نعومة فورية تدوم لأسابيع! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نعومة فورية تدوم لأسابيع
يعمل الرأس العريض لـ SatinPerfect والملاقط ذات الأسطح الخشنة على إزالة شعيرات أكثر بتمريرة واحدة، لمنحكِ تجربة إزالة كاملة للشعر! ألا ترغبين في الحصول على نعومة تدوم طويلاً لمدة تصل حتى أربعة أسابيع؟ إليكِ نعومة فورية تدوم لأسابيع! إكتشف كلّ المميزات
ملاقط من السيراميك ذات أسطح خشنة تلتقط الشعر بفعالية وتمنع انزلاق حتى أكثر الشعيرات رقةً عبر الأقراص
يعثر الرأس العريض على عددٍ أكبر من الشعيرات ويزيلها بتمريرة واحدة لتحصلي على نتائج تدوم لفترة أطول ونعومة فائقة بدقائق
يكشف ضوء Opti-light المضمّن الشعر المتناهي الصغر والأكثر دقةً بوضوح
تساعدكِ الحركة الدوارة لغطاء الأداء في إبقاء آلة إزالة الشعر على زاوية مثالية للحصول على أفضل النتائج
تعمل أداة مد البشرة الدقيقة على رفع الشعر القصير لإزالته بسهولة.
يستخدم النظام الفريد hairlif&vibrate اهتزازات دقيقة لرفع الشعيرات الرقيقة، مما يسهل إزالتها
تتمتع آلة إزالة الشعر برأس قابل للغسل. يمكن فصل الرأس وتنظيفه تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر
ينشّط الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة برفق ويسكّنها لإزالة شعر ناعمة
إزالة شعر مريحة
الراحة والنظافة
معلومات تقنية
إزالة شعر سريعة ونعومة تدوم طويلاً
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