نعومة فورية تدوم لأسابيع

يعمل الرأس العريض لـ SatinPerfect والملاقط ذات الأسطح الخشنة على إزالة شعيرات أكثر بتمريرة واحدة، لمنحكِ تجربة إزالة كاملة للشعر! ألا ترغبين في الحصول على نعومة تدوم طويلاً لمدة تصل حتى أربعة أسابيع؟ إليكِ نعومة فورية تدوم لأسابيع!