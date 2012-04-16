SatinSoft
آلة إزالة الشعر HP6520/01
SatinSoft آلة إزالة الشعر HP6520/01
استمتعي بملمس الساتان.
آلة لإزالة الشعر مع نظام Skin Care
فرشاة للتقشير لبشرة أكثر إشراقًا.
تصميم فريد من Philips يشتمل على شعيرات غير مسببة للحساسية لتوفير نظافة مثالية، ويتناسب تمامًا مع يدك لكي تتمكني من استخدامه في كل الظروف، فضلاً عن إمكانية الاستخدام في الوضع الرطب والجاف.
يحفّز الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة
ينشّط الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة برفق ويسكّنها لإزالة شعر ناعمة.
أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة تزيل الشعر من دون سحب الجلد
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة تزيل الشعر بنعومة من دون سحب الجلد.
لاسلكي
إزالة الشعر لاسلكيًا لغاية 30 دقيقة، وإعادة شحن سريعة لمدة ساعة واحدة
اختاري السرعة المناسبة لتلبية احتياجاتك
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بإعدادين للسرعة. استخدمي إعداد السرعة 1 لإزالة الشعر بطريقة فائقة النعومة وإعداد السرعة 2 لإزالة الشعر بفعالية أكبر
غطاء للمناطق الحساسة للبشرة الحساسة
تتمتع آلة إزالة الشعر بغطاء للمناطق الحساسة. صُمم خصيصًا للبشرة الحساسة للحصول على إزالة شعر لطيفة في المناطق الحساسة
رأس إزالة الشعر قابل للغسل لنظافةٍ قصوى
يمكنكِ فك الرأس وتنظيفه بالماء لضمان نظافة قصوى.
المواصفات التقنية
-
الميزات
- إعدادان للسرعة
-
نعم
-
الملحقات
- فرشاة التنظيف
-
نعم
- غطاء للمناطق الحساسة
-
نعم
- حقيبة صغيرة للتخزين
-
نعم
-
إزالة شعر مريحة
- لاسلكي
-
نعم
-
المواصفات التقنية
- عدد نقاط الالتقاط
-
20
- عدد الأقراص
-
21
- حركات سحب/بالثانية سرعة 1
-
666
- حركات سحب/بالثانية سرعة 2
-
733
- فولتية
-
3.6
فولت
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