ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HP6520/01
استمتعي بملمس الساتان.
تعمل Philips SatinSoft المزودة بنظام العناية بالبشرة على حماية البشرة من آلام سحب الشعر ومنحها أقصى درجة من النظافة. وتتميز بقدرتها على العمل لاسلكيًا وقابليتها لإعادة الشحن لتتمكني من استخدامها بشكل مريح حيثما تريدين. تتضمن الآلة غطاءً للمناطق الحساسة.
نظام SkinCare
لاسلكي
تصميم فريد من Philips يشتمل على شعيرات غير مسببة للحساسية لتوفير نظافة مثالية، ويتناسب تمامًا مع يدك لكي تتمكني من استخدامه في كل الظروف، فضلاً عن إمكانية الاستخدام في الوضع الرطب والجاف.
ينشّط الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة برفق ويسكّنها لإزالة شعر ناعمة.
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة تزيل الشعر بنعومة من دون سحب الجلد.
المراجعات