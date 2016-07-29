يتناسب الشكل المستدير تماماً مع يدك لمنحك إزالة شعر مريحة. هذا ويعتبر مظهره رائعاً أيضاً!
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة لإزالة الشعر لغاية 0.5 مم من دون سحب الجلد.
تتمتع آلة إزالة الشعر برأس قابل للغسل. يمكن فصل الرأس وتنظيفه تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر
نظام فعال لإزالة الشعر يترك بشرتك ناعمة وخالية من الشعيرات لأسابيع
يتتبّع رأس الحلاقة خطوط منطقة البيكيني ومنطقة الإبطين لتأمين حلاقة دقيقة وناعمة.
استخدمي مشط التشذيب على رأس الحلاقة لقص الشعر الطويل قبل إزالته أو لتشذيب منطقة البيكيني.
حقيبة صغيرة للسفر لتخزين المنتج ونقله.
الملحقات
سهولة الاستعمال
الميزات
Performance
الطاقة
الخدمة
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