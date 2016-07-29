Satinelle Essential
آلة صغيرة لإزلة الشعر HP6420/00
Satinelle Essential آلة صغيرة لإزلة الشعر HP6420/00
أصبحت إزالة الشعر أسهل
- للساقَين
- آلة سلكية لإزالة الشعر
- مسكة صحية
مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام
يتناسب الشكل المستدير تماماً مع يدك لمنحك إزالة شعر مريحة. هذا ويعتبر مظهره رائعاً أيضاً!
أقراص إزالة الشعر الناعمة على البشرة تزيل الشعر من دون سحب الجلد
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة لإزالة الشعر لغاية 0.5 مم من دون سحب الجلد.
رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل
تتمتع آلة إزالة الشعر برأس قابل للغسل. يمكن فصل الرأس وتنظيفه تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر
نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره
نظام فعال لإزالة الشعر يترك بشرتك ناعمة وخالية من الشعيرات لأسابيع
المواصفات التقنية
-
الملحقات
- فرشاة التنظيف
-
نعم
-
سهولة الاستعمال
- مقبض
-
Ergo
- رأس لإزالة الشعر قابل للغسل
-
نعم
-
الميزات
- إعدادات السرعة
-
إعدادان
-
Performance
- أقراص إزالة الشعر
-
أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة
- نظام إزالة الشعر
-
نظام فعّال لإزالة الشعر
-
الطاقة
- فولتية
-
13
فولت
-
الخدمة
- ضمان
-
ضمان لمدة سنتين
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