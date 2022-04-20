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Double Contour ماكينات حلاقة نسائية للبشرة الحساسة
تم إيقافه
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HP6368/00
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الجميع (3)
Can I use my Philips Satin Lady Shaver in the shower or bath?
Can I rinse my Philips depilation products with water?
Where is the model and serial number of my Philips depilation device?
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