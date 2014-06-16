المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
  • سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
  • سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
  • سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
  • سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
  • سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
  • سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
  • سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
  • سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
  • سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
  • سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
  • سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
  • سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
  • سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer

تم إيقافه

Viva Collectionسلة Airfryer لطهو أنواع متنوعة من الطعام

HD9980/20

سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer

يأتي Airfryer مزوّدًا بسلة فريدة لطهو أنواع متعددة من الطعام، وهي تتميّز بجهة سفلية شبكية مغلفة بطلاء غير لاصق ويسهل فكها لتنظيفها بسهولة. تأتي السلة أيضًا مزوّدة بغطاء مقاوم للطرطشة ومتعدد الوظائف لتحضير حتى عدد أكبر من الوصفات!

عرض جميع المزايا

جهة سفلية وغطاء بتقنية QuickClean لتنظيف سهل

سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer

  • مصفاة شبكية غير لاصقة/قابلة للفك

  • غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • قابلة للغسل في غسالة الأطباق

جهة سفلية شبكية غير لاصقة مغلّفة بطلاء غير لاصق متميّز

جهة سفلية شبكية غير لاصقة مغلّفة بطلاء غير لاصق متميّز

يأتي جهاز Airfryer من Philips مزوّدًا بسلة لطهو أنواع متعددة من الطعام مع جهة سفلية فريدة بتقنية QuickClean مطلية بطلاء غير لاصق يسمح بتنظيفها في غضون ثوانٍ ويمنع التصاق عدة أنواع من الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن فك الجهة السفلية بسهولة لتتمكن من تنظيف الأطراف والزوايا بدقة. ويمكن تنظيف الجهة السفلية بغسلها تحت مياه الحنفية أو بوضعها بأمان في الجلاية!

مصفاة شبكية قابلة للفك بتقنية QuickClean

مصفاة شبكية قابلة للفك بتقنية QuickClean

تتميز سلة Airfryer من Philips المبتكرة لطهو أنواع متنوعة من الطعام بتصميم فريد. فقد أثبتت في الاختبارات بأنها تقدّم أعلى أداء تنظيف مقارنة بالجهة السفلية الشبكية القياسية لسلة Airfryer من Philips.

يمكن وضع كل قطع السلة المخصصة لطهو أنواع متنوعة من الطعام في الجلاية بأمان

يمكن وضع كل قطع السلة المخصصة لطهو أنواع متنوعة من الطعام في الجلاية بأمان

يمكن وضع كل قطع السلة المخصصة لطهو أنواع متنوعة من الطعام في الجلاية بأمان.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.