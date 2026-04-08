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Essentials collection غلاية من Philips من السلسلة 1000
الدعم
HD9314/90
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وفر وقتك مع غلاية Essential Collection من Philips من السلسلة 1000؛ حيث يمكنك بسرعة تحضير المشروبات الساخنة وغلي الماء للطهي مع أداة التسخين المسطّحة للغليان السريع والتنظيف السهل.
الجميع (2)
Can I use my Philips Kettle without the anti-scale filter?
How to clean the scale filter of my Philips Kettle
My Philips Kettle does not switch on
My Philips Kettle is dirty with small spots inside
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