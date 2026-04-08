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Essentials collection غلاية من Philips من السلسلة 1000

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Essentials collectionغلاية من Philips من السلسلة 1000

HD9314/90

Essentials collection غلاية من Philips من السلسلة 1000

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الدلائل والمستندات

وفر وقتك مع غلاية Essential Collection من Philips من السلسلة 1000؛ حيث يمكنك بسرعة تحضير المشروبات الساخنة وغلي الماء للطهي مع أداة التسخين المسطّحة للغليان السريع والتنظيف السهل.

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  • 8 April 2026

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