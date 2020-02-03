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Essential

Airfryer

HD9252/90
التصنيف الإجمالي / 5
  • بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!* بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!* بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
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    Essential Airfryer

    HD9252/90
    التصنيف الإجمالي / 5

    بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

    تقدّم Philips جهاز Airfryer الأول في العالم إلى كل منزل. استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارج وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    Essential Airfryer

    بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

    تقدّم Philips جهاز Airfryer الأول في العالم إلى كل منزل. استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارج وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

    تقدّم Philips جهاز Airfryer الأول في العالم إلى كل منزل. استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارج وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    Essential Airfryer

    بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

    تقدّم Philips جهاز Airfryer الأول في العالم إلى كل منزل. استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارج وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل Airfryer

      بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

      بفضل تقنية Rapid Air

      • تقنية Rapid Air
      • 0,8 كجم، 4,1 لتر
      • أسود
      قلي صحي مع تقنية Rapid Air

      قلي صحي مع تقنية Rapid Air

      تتميّز تقنية Rapid Air بتصميم على شكل نجم البحر، لتدوير الهواء الساخن بهدف الحصول على طعام شهي، مقرمش من الخارج وطريق من الداخل، من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه.

      قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

      قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

      يستخدم جهاز Essential Airfryer من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*

      وصفات Airfryer شهية لحياة صحية

      وصفات Airfryer شهية لحياة صحية

      اكتشف مئات وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسريعة التحضير. تم تقديم الوصفات في تطبيق NutriU من قبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.

      وصفات مخصصة بحسب تفضيلاتك

      وصفات مخصصة بحسب تفضيلاتك

      يمكنك تلقّي توصيات وصفات يومية تناسب تفضيلات عائلتك. كلما زاد استخدام NutriU، تمكّن من تزويدك بأفكار وصفات شهية ومخصصة بحسب احتياجاتك. استوحِ من طباخين آخرين، وتابع الأشخاص الذين يتمتّعون بذوق مماثل***.

      شاشة لمس مع 7 إعدادات مسبقة

      شاشة لمس مع 7 إعدادات مسبقة

      لمسة زر وتصبح جاهزًا للطهو. تتضمّن البرامج المحددة مسبقًا الوجبات الخفيفة المثلجة والبطاطس المقلية الطازجة واللحمة والسمك وأفخاذ الدجاج وقالب الحلوى وحتى الخضار المشوية.

      وظيفة حفظ السخونة

      وظيفة حفظ السخونة

      استمتع بوجبتك عندما تصبح جاهزًا. اضغط على وضع الحفاظ على السخونة وسيبقى طعامك على درجة الحرارة المثالية لغاية 30 دقيقة.

      القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين

      القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين

      يقدّم لك جهاز Essential Airfryer الجديد من Philips عالمًا مليئًا بالخيارات: القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين! يمكنك طهو طعامك بطريقة مثالية في كل مرة، بغض النظر عمّا تودّ تحضيره.

      أفضل مقلاة مقللة للدهون

      أفضل مقلاة مقللة للدهون

      Philips هي العلامة التجارية الرائدة في العالم في فئة المقالي المقللة للدهون**

      تحضير الطعام في المنزل بسهولة تامة.

      تحضير الطعام في المنزل بسهولة تامة.

      استفد من قدرات Airfryer الكاملة لطهي وجبات شهية وصحية أكثر. اكتشف الميزات التي توفّر الوقت وتحسّن مهاراتك في الطهو لتحضير وجبات في المنزل لك ولأفراد عائلتك، كل يوم.

      خبراء Airfryer لأكثر من 10 سنوات

      خبراء Airfryer لأكثر من 10 سنوات

      كان فريق الخبراء لدينا يعمل على تحسين تقنية Airfryer بصورة مثالية على مدار 10 سنوات.

      سهلة الاستخدام والتنظيف

      سهلة الاستخدام والتنظيف

      يمكن استخدام كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتسبّبها المقلاة التقليدية.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        طول سلك الطاقة
        0،8  m
        الطاقة
        1400  W
        اللون
        أسود
        صُنع في
        الصين

      • التصميم والتشطيبات

        السلة (كلغ)
        0.8  kg
        الصَينية (لتر*)
        4.1  L
        الحصص
        4
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        360 x ‏264 x ‏295  mm
        وزن المنتج
        4.55  kg

      • الاستدامة

        العلبة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات العامة

        ميزات المنتج
        • إيقاف التشغيل التلقائي
        • الجزء الخارجي من الغطاء الجانبي البارد
        • آمنة للاستخدام في الجلاية
        • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        • إشارة الاستعداد
        • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
        • ضوء تشغيل الطاقة
        • QuickClean
        • شاشة عرض LED
        • Rapid Air الحائزة على براءة اختراع
        • التحكم بالوقت

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          • مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips
          • *المصدر: Euromonitor International Ltd.‎، فئة المقالي القليلة الدهون؛ حجم البيع بالتجزئة في الوحدات، بيانات 2020
          • **غير متوفر إلا في البلدان التي تدعم NutriU
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