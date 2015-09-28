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  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product with Accessory Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product with Accessory Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine

تم إيقافه

Saeco GranBaristo Avantiآلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية الممتازة

HD8977/01

التجربة الأكثر تطورًا لتحضير القهوة في المنزل

تقدّم آلة Saeco GranBaristo Avanti مجموعة متنوعة من 18 مشروبًا لن تقوى على مقاومتها. ويمكن تخصيص كل مشروب تمامًا بحسب ذوقك وتخميره مباشرة من خلال جهازك الذكي، أمّا الصيانة فهي سهلة جدًا بفضل الإرشاد المفصّل الذي يقدّمه التطبيق*.

عرض جميع المزايا

استمتع بـ 18 مشروبًا يمكنك تحضيرها ببساطة على جهازك اللوحي*

التجربة الأكثر تطورًا لتحضير القهوة في المنزل

  • 18 مشروبًا

  • إبريق الحليب المضمّن

  • فولاذ مقاوم للصدأ

  • AquaClean

استمتع بـ 18 مشروبًا في متناول يديك

استمتع بتشكيلة غير مسبوقة من المشروبات لتناسب أي مناسبة. سواء أكنت تتوق إلى إسبريسو أو قهوة أو مشروب يعتمد على الحليب، فإن آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية الممتازة الخاصة بك تُقدم لك نتيجة مثالية في الفنجان من دون أي عناء وفي وقت قصير!

كابتشينو ولاتيه ماكياتو بضغطة واحدة مع إبريق الحليب

كابتشينو ولاتيه ماكياتو بضغطة واحدة مع إبريق الحليب

استمتع بكابتشينو ولاتيه ماكياتو كريمي للغاية بدرجة حرارة مثالية، وذلك بأسهل طريقة ممكنة. ما عليك سوى صب الحليب في الإبريق، وتوصيله بالآلة وتحديد المشروب المفضل لديك. سواء أكان الكابتشينو أم الحليب المخفوق، فسيتم تقديم مشروبك خلال ثوانٍ، مع تدفق خالٍ من الانسكاب ودرجة حرارة مثالية.

اضبط حجم القهوة وقوة النكهة بـ 6 مستويات وإعدادات المطحنة الـ 5

اضبط حجم القهوة وقوة النكهة بـ 6 مستويات وإعدادات المطحنة الـ 5

توفر آلة الإسبريسو الأوتوماتيكية الممتازة هذه مجموعة واسعة من الخيارات لتخصيص مشروبك حسب ذوقك. يمكنك بسهولة ضبط وحفظ حجم القهوة وقوتها ودرجة حرارتها لكل مشروب. استمتع بالاستكشاف والتجربة وابتكر أي مشروب ترغب به!

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والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. يتوافق تطبيق Avanti مع أجهزة iPad 3/4 وiPad Air وiPad Mini Retina بنظام iOS 7 والإصدارات الأحدث، ومع أجهزة Samsung Galaxy Tab 3 (حجم 8,0 بوصات) وTab 4 (حجم 10,1 بوصات) وNote Pro LTE (حجم 12,2 بوصة)، وNexus 7 2013 (حجم 7 بوصات)، وSony Xperia Z LTE (حجم 10,1 بوصات) بنظام Android الإصدار 4.3 والإصدارات الأحدث، ومع Bluetooth الإصدار 4.0 والإصدارات الأحدث

  2. تجدر الإشارة إلى أن Saeco GranBaristo Avanti جاهز للاستخدام مع التطبيق، لكن الجهاز الذكي غير مشمول مع المنتج. حمّل تطبيق Saeco Avanti من الرابط التالي: http://www.saeco.com/avanti-app

  3. بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.