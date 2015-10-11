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  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
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  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product with Accessory Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product with Accessory Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine

تم إيقافه

Saeco PicoBaristoآلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

HD8927/01

المجموعة الأكثر تنوعًا في آلة صغيرة

تدلّل آلة تحضير القوة الصغيرة PicoBaristo كل عشاق القهوة بفضل مجموعة النكهات المتنوعة التي توفرها. من خلال واجهة المستخدم يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من النكهات الخاصة بلمسة زر. وبفضل فلتر AquaClean، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 5000 كوب* من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية

عرض جميع المزايا

استمتع بما يصل إلى 5000 كوب* من القهوة بدون إزالة الترسبات الكلسية

المجموعة الأكثر تنوعًا في آلة صغيرة

  • 11 مشروبًا

  • إبريق حليب مميز مضمّن

  • فولاذ مقاوم للصدأ

  • AquaClean

20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

إن مطاحن القهوة لدينا مصنوعة من سيراميك عالي التقنية: يتم طحن حبوب القهوة الطازجة بلطف، من دون خطر ارتفاع حرارة الجهاز، ما يتيح استخراج كل النكهات والروائح الغنية، وتقديم مذاق قهوة أرقى لما لا يقل عن 20000 كوب.

استمتع بـ 11 مشروبًا في متناول يديك

استمتع باحتساء مجموعة متنوعة من المشروبات التي تتلاءم مع أي مناسبة. إن كنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، فستوفر لك الآلة الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في فنجان بكل سهولة وفي وقت قياسي!

تحكم متقدم بآلتك عبر الشاشة المتطورة

تحكم متقدم بآلتك عبر الشاشة المتطورة

تعرض الشاشة المتطورة كل المعلومات المهمة لتسهيل التفاعل مع الآلة والحصول على أفضل أداء. وهي تجمع بين الرموز والنصوص لإرشادك خلال كل خيارات التخصيص وأنشطة الصيانة المهمة.

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.

  2. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعمليتَي التشطيف والتنظيف