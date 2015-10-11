المجموعة الأكثر تنوعًا في آلة صغيرة

تدلّل آلة تحضير القوة الصغيرة PicoBaristo كل عشاق القهوة بفضل مجموعة النكهات المتنوعة التي توفرها. من خلال واجهة المستخدم يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من النكهات الخاصة بلمسة زر. وبفضل فلتر AquaClean، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 5000 كوب* من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية