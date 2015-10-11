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HD8927/01
المجموعة الأكثر تنوعًا في آلة صغيرة
تدلّل آلة تحضير القوة الصغيرة PicoBaristo كل عشاق القهوة بفضل مجموعة النكهات المتنوعة التي توفرها. من خلال واجهة المستخدم يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من النكهات الخاصة بلمسة زر. وبفضل فلتر AquaClean، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 5000 كوب* من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية
11 مشروبًا
إبريق حليب مميز مضمّن
فولاذ مقاوم للصدأ
AquaClean
إن مطاحن القهوة لدينا مصنوعة من سيراميك عالي التقنية: يتم طحن حبوب القهوة الطازجة بلطف، من دون خطر ارتفاع حرارة الجهاز، ما يتيح استخراج كل النكهات والروائح الغنية، وتقديم مذاق قهوة أرقى لما لا يقل عن 20000 كوب.
استمتع باحتساء مجموعة متنوعة من المشروبات التي تتلاءم مع أي مناسبة. إن كنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، فستوفر لك الآلة الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في فنجان بكل سهولة وفي وقت قياسي!
تعرض الشاشة المتطورة كل المعلومات المهمة لتسهيل التفاعل مع الآلة والحصول على أفضل أداء. وهي تجمع بين الرموز والنصوص لإرشادك خلال كل خيارات التخصيص وأنشطة الصيانة المهمة.
المراجعات
بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.
يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعمليتَي التشطيف والتنظيف