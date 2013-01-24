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Saeco PicoBaristo

آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

HD8927/01
Saeco
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Saeco
  • المجموعة الأكثر تنوعًا في آلة صغيرة المجموعة الأكثر تنوعًا في آلة صغيرة المجموعة الأكثر تنوعًا في آلة صغيرة
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    Saeco PicoBaristo آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    HD8927/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    المجموعة الأكثر تنوعًا في آلة صغيرة

    تدلّل آلة تحضير القوة الصغيرة PicoBaristo كل عشاق القهوة بفضل مجموعة النكهات المتنوعة التي توفرها. من خلال واجهة المستخدم يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من النكهات الخاصة بلمسة زر. وبفضل فلتر AquaClean، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 5000 كوب* من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco PicoBaristo آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    المجموعة الأكثر تنوعًا في آلة صغيرة

    تدلّل آلة تحضير القوة الصغيرة PicoBaristo كل عشاق القهوة بفضل مجموعة النكهات المتنوعة التي توفرها. من خلال واجهة المستخدم يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من النكهات الخاصة بلمسة زر. وبفضل فلتر AquaClean، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 5000 كوب* من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية إكتشف كلّ المميزات

    المجموعة الأكثر تنوعًا في آلة صغيرة

    تدلّل آلة تحضير القوة الصغيرة PicoBaristo كل عشاق القهوة بفضل مجموعة النكهات المتنوعة التي توفرها. من خلال واجهة المستخدم يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من النكهات الخاصة بلمسة زر. وبفضل فلتر AquaClean، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 5000 كوب* من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco PicoBaristo آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    المجموعة الأكثر تنوعًا في آلة صغيرة

    تدلّل آلة تحضير القوة الصغيرة PicoBaristo كل عشاق القهوة بفضل مجموعة النكهات المتنوعة التي توفرها. من خلال واجهة المستخدم يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من النكهات الخاصة بلمسة زر. وبفضل فلتر AquaClean، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 5000 كوب* من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية إكتشف كلّ المميزات

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      • 11 مشروبًا
      • إبريق حليب مميز مضمّن
      • فولاذ مقاوم للصدأ
      • AquaClean
      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تم تصنيع المطاحن التي نقدّمها من السيراميك العالي الجودة: فهي متينة ودقيقة بشكل استثنائي. تقوم بطحن الحبوب الطازجة بطريقة ناعمة، بدون خطر الإحماء المفرط مع استخلاص أفضل النكهات والطعمات للحصول على قهوة بطعم لذيذ ومتميّز لتحضير 20000. كوب كحد أدنى.

      تحكم محسّن بآلتك بواسطة الشاشة المتقدمة

      تحكم محسّن بآلتك بواسطة الشاشة المتقدمة

      تعرض الشاشة المتقدمة كل المعلومات ذات الصلة للتفاعل بسهولة مع آلتك وللحصول على أفضل أداء. وسترشدك مجموعة الرموز والنصوص أثناء التنقل بين خيارات التخصيص وأنشطة الصيانة المهمة.

      مع فلتر AquaClean لتحضير ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات

      مع فلتر AquaClean لتحضير ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات

      AquaClean هو فلتر المياه الذي نقدّمه الحائز براءة اختراع، والمصمم لتحسين جودة القهوة من خلال تنقية المياه. يمنع أيضًا تراكم الترسبات الكلسية في دورة المياه لآلة تحضير القوة لديك: حضّر ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات من خلال استبدال الفلتر بشكل منتظم.

      استمتع بقهوة لذيذة مع ميزتَي التنظيف التلقائي والإزالة الموجّهة للترسبات الكلسية

      استمتع بقهوة لذيذة مع ميزتَي التنظيف التلقائي والإزالة الموجّهة للترسبات الكلسية

      تنظف آلة الإسبرسو هذه مسار القهوة تلقائيًا بواسطة الماء لدى تشغيلها أو إيقافها، ما يمنحك نكهة رائعة وطازجة مع كل كوب من القهوة. تطيل عملية إزالة الترسبات الكلسية المنتظمة عمر آلة الإسبرسو، فهي تطلب ذلك عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. وستوجهّك من خلال رسائل تظهر على الشاشة بشأن ما يجدر بك فعله ومتى.

      اضبط مدة التحضير، وقوة النكهات الخمس وإعدادات المطحنة العشرة

      اضبط مدة التحضير، وقوة النكهات الخمس وإعدادات المطحنة العشرة

      تقدّم لك هذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل وفرةً من الخيارات الممتعة لتضفي لمستك الخاصة على مشروبك بحسب ذوقك. يمكنك تخصيص مدة تحضير كل مشروب وقوة نكهته ودرجة حرارته وحفظها بسهولة. لا تتردد في الاستكشاف والاختبار واحلم بتحضير أي مشروب يخطر على بالك!

      مصممة لزيادة السعة إلى أقصى حد بتصميم صغير الحجم

      مصممة لزيادة السعة إلى أقصى حد بتصميم صغير الحجم

      استمتع بمساحة أكبر وبأكواب أطول من دون الاضطرار إلى إعادة ملء الحاويات بفضل حاويات البن والماء والمخلفات الكبيرة السعة والمصممة بحجم صغير جدًا. فهذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل والذكية تقدّم لك ملاءمةً قصوى وأداءً عاليًا جدًا بفضل السعة الهائلة لخزان الماء وحاوية البن والمخلفات.

      تحضير الكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بكبسة زر واحدة بواسطة إبريق الحليب

      تحضير الكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بكبسة زر واحدة بواسطة إبريق الحليب

      استمتع بتحضير الكابوتشينو واللاتيه ماكياتو القشدي جدًا على درجة الحرارة الملائمة بأسهل طريقة ممكنة. ما عليك سوى سكب الحليب في الإبريق وتوصيل الآلة بمصدر الطاقة واختيار مشروبك المفضّل. سواء أردت تحضير الكابوتشينو أم الحليب مع الرغوة، ستحصل على مشروبك في غضون ثوانٍ مع دفق خالٍ من الطرطشة وبدرجة حرارة مثالية.

      احصل على رغوة الحليب المثالية بفضل تقنية Latte Perfetto

      احصل على رغوة الحليب المثالية بفضل تقنية Latte Perfetto

      ستغلّف كل قهوة تحضرها بطبقة من رغوة الحليب الحريرية التي ستداعب براعم ذوقك. يقوم إبريق الحليب بإزباد الحليب مرتين، ومن ثم يسكب طبقة قشدية بدون طرطشة بدرجة حرارة مثالية في كوبك. ومن الملائم أيضًا حفظ الإبريق في الثلاجة فهو نظيف بشكل لا يصدّق.

      قهوة ساخنة من الكوب الأول بفضل Thermoblock

      قهوة ساخنة من الكوب الأول بفضل Thermoblock

      وداعًا للقهوة الفاترة، إذ تضمن Thermoblock الحصول على قهوة وكابتشينو ساخنَين لك ولعائلتك من الكوب الأول وفي وقت قصير. يكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      لتنظيف ترسبات الحليب بعد كل استخدام بواسطة وظيفة تنظيف ترسبات الحليب

      لتنظيف ترسبات الحليب بعد كل استخدام بواسطة وظيفة تنظيف ترسبات الحليب

      تمكّنك الميزة الفريدة لتنظيف الإبريق بسرعة وبكبسة زر من تشطيف نظام تحضير الحليب جيدًا وعلى راحتك بعد كل استخدام

      لمسات مميزة من الفولاذ المقاوم للصدأ بتصميم دقيق

      لمسات مميزة من الفولاذ المقاوم للصدأ بتصميم دقيق

      تم تصميم كل تفاصيل هذه الآلة وصناعتها بأعلى مستويات الجودة. أما لمسات الفولاذ المقاوم للصدأ المستوحاة من الحرفية والتصميم الإيطالي فتتناسب مع المطبخ الكلاسيكي أو العصري. تتميز الآلة كذلك بمظهر أنيق وتصميم بسيط مما يجعلها رائعة تمامًا كالقهوة التي تعدّها.

      استمتع بـ 11 مشروبًا في متناول يديك

      استمتع باحتساء مجموعة متنوعة من المشروبات التي تتلاءم مع أي مناسبة. إن كنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، فستوفر لك الآلة الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في فنجان بكل سهولة وفي وقت قياسي!

      اضبط ملف تعريف المستخدم الشخصي الخاص بك وخزّنه

      خزّن مدة تحضير أي نوع من أنواع القهوة والحليب وفقاً لذوقك الشخصي. ستتمكن من شرب الإسبرسو والقهوة وكل أنواع المشروبات الأخرى تمامًا كما تفضلها، وكل ذلك بكبسة زر.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        Voltage
        230 V
        اللون والمظهر الخارجي
        فولاذ لا يصدأ
        بلد المنشأ
        رومانيا
        ارتفاع الكوب الأقصى
        163 mm
        توافق الفلتر
        AquaClean
        أبعاد المنتج
        221 x 340 x 430 mm
        Frequency
        50 Hz
        سعة وعاء المخلفات
        15 حصص
        طول سلك الطاقة
        &gt;100 cm
        واجهة المستخدم
        شاشة متقدمة
        خزان الماء
        إمكانية وصول من الجهة العلوية
        حاوية المخلفات
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        نوع الإبريق
        إبريق مميز
        سعة إبريق الحليب
        0.5 l
        خزان ماء ذو سعة
        1.8 l
        وزن المنتج
        7.2 kg
        ذوبان الحليب
        • إبريق حليب مضمن
        • التنظيف السريع لترسبات الحليب
        سعة حبوب القهوة
        250 g

      • التخصيص

        ملفات تعريف المستخدمين
        1
        إعدادات درجة الحرارة
        3
        تحكم بالنكهة قبل التخمير
        لا
        مدة تحضير القهوة والحليب
        قابلة للتعديل
        إعدادات قوة النكهة
        5
        إعدادات المطحنة
        10

      • الأصناف

        كوب حليب مزدوج
        لا
        خيار استخدام مسحوق القهوة
        نعم
        كوب مزدوج
        نعم
        المشروبات
        • Baby Cappuccino
        • كافيه كريما
        • كابوتشينو
        • إسبرسو
        • إسبرسو دابل
        • إسبرسو لونجو
        • فلات وايت
        • ماء ساخنة
        • لاتيه ماكياتو
        • رغوة حليب
        • ريسترتو

      • ميزات أخرى

        Gusto perfetto
        نعم
        تنظيف تلقائي وإزالة موجّهة للترسبات الكلسية
        نعم
        مجموعة تخمير قابلة للفك
        نعم
        غلاية مزوّدة بوظيفة التسخين السريع
        نعم
        زر التشغيل/إيقاف التشغيل الأساسي
        نعم

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            • بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.
            • يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعمليتَي التشطيف والتنظيف