قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا

احصل على الإسبرسو المثالي، الذي تم تحضيره مع استخدام الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك الخالص وحدد بسهولة قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الحليب الساخن مع رغوة تمامًا كما تريده بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي إكتشف كلّ المميزات