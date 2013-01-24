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2000 Series

آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

HD8651/05
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك
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    2000 Series آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    HD8651/05
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك

    مهما كانت خلطة القهوة التي تحبها، يمكنك طحن الحبوب عندما تريد تحضيرها لاستخراج النكهة القصوى، وذلك بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك التي تطحن الحبوب من دون تسخينها بشكل مفرط. كما يمكّنك جهاز الإزباد اليدوي من إضافة رغوة الحليب الدسمة إلى قهوتك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    2000 Series آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك

    مهما كانت خلطة القهوة التي تحبها، يمكنك طحن الحبوب عندما تريد تحضيرها لاستخراج النكهة القصوى، وذلك بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك التي تطحن الحبوب من دون تسخينها بشكل مفرط. كما يمكّنك جهاز الإزباد اليدوي من إضافة رغوة الحليب الدسمة إلى قهوتك. إكتشف كلّ المميزات

    تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك

    مهما كانت خلطة القهوة التي تحبها، يمكنك طحن الحبوب عندما تريد تحضيرها لاستخراج النكهة القصوى، وذلك بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك التي تطحن الحبوب من دون تسخينها بشكل مفرط. كما يمكّنك جهاز الإزباد اليدوي من إضافة رغوة الحليب الدسمة إلى قهوتك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    2000 Series آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك

    مهما كانت خلطة القهوة التي تحبها، يمكنك طحن الحبوب عندما تريد تحضيرها لاستخراج النكهة القصوى، وذلك بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك التي تطحن الحبوب من دون تسخينها بشكل مفرط. كما يمكّنك جهاز الإزباد اليدوي من إضافة رغوة الحليب الدسمة إلى قهوتك. إكتشف كلّ المميزات

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      تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك

      مطاحن مصنوعة 100% من السيراميك لأداء يدوم طويلاً

      • 3 أنواع من المشروبات
      • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
      • أسود
      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تتميّز المطاحن التي نقدّمها بأنها مصنوعة 100% من السيراميك. فهي متينة ودقيقة جدًا للاستمتاع بـ 20000 كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللذيذة.

      استمتع بثلاثة أنواع من القهوة في متناول يديك

      استمتع بثلاثة أنواع من القهوة في متناول يديك

      استمتع بأنواع القهوة المفضلة لديك في لحظاتك المميزة. فسواء أكنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، ستوفر لك آلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!

      احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

      احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

      يوزع جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي البخار، فيسمح لك بتحضير رغوة الحليب الناعمة بسهولة لتضيفها إلى الكابوتشينو. وماذا أيضًا؟ يتميز جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بسهولة تنظيفه نظراً إلى أنه يتألف من قطعتَين فقط.

      اضبط مدة التحضير وإعدادات المطحنة الخمسة

      اضبط مدة التحضير وإعدادات المطحنة الخمسة

      اضبط مدة التحضير وإعدادات المطحنة الخمسة

      ستحصل دومًا على مذاق القهوة القوي المناسب في كوبك، مهما كان نوع حبوب البن التي تستخدمها

      ستحصل دومًا على مذاق القهوة القوي المناسب في كوبك، مهما كان نوع حبوب البن التي تستخدمها

      إن Gusto Perfetto هي تقنية تعليم ذاتي تتعقّب باستمرار نوع حبوب البن التي تستخدمها لإعداد مشروباتك. وفي حال لاحظت أي تغيير في نوع البن الذي تستخدمه، فهي تقوم بضبط الكمية تلقائيًا في حجرة التخمير لتضمن النتيجة نفسها مع كل كوب وفي كل مرة

      تلذذ بقهوة بدرجة حرارة مثالية بفضل Thermoblock التي نقدّمها

      تلذذ بقهوة بدرجة حرارة مثالية بفضل Thermoblock التي نقدّمها

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابوتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

      تتّسع في أي مطبخ بفضل حجمها الصغير وإمكانية الوصول إليها من الجهة الأمامية

      تتّسع في أي مطبخ بفضل حجمها الصغير وإمكانية الوصول إليها من الجهة الأمامية

      لا يهم كم تبلغ مساحة مطبخك لأنّ هذه الآلة تتّسع في أصغر المساحات، وهي مناسبة تمامًا إذ يمكنك الوصول إلى حاويتَي المياه والمخلفات من الجهة الأمامية. إنها مصممة لتسهّل عليك متعة ارتشاف القهوة.

      اضبط ملف تعريف المستخدم الشخصي الخاص بك وخزّنه

      اضبط ملف تعريف المستخدم الشخصي الخاص بك وخزّنه

      خزّن مدة تحضير أي نوع من مشروبات القهوة وفقاً لذوقك الشخصي. ستتمكن من شرب الإسبرسو والقهوة وكل أنواع المشروبات الأخرى تمامًا كما تفضلها، وكل ذلك بكبسة زر.

      استمتع بقهوة لذيذة مع ميزتَي التنظيف التلقائي والإزالة الموجّهة للترسبات الكلسية

      استمتع بقهوة لذيذة مع ميزتَي التنظيف التلقائي والإزالة الموجّهة للترسبات الكلسية

      تنظف آلة الإسبرسو هذه مسار القهوة تلقائيًا بواسطة الماء لدى تشغيلها أو إيقافها، ما يمنحك نكهة رائعة وطازجة مع كل كوب من القهوة. تطيل عملية إزالة الترسبات الكلسية المنتظمة عمر آلة الإسبرسو، فهي تطلب ذلك عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. وستوجهّك من خلال رسائل تظهر على الشاشة بشأن ما يجدر بك فعله ومتى.

      استمتع بتحضير كوبين في الوقت نفسه مع وظيفة الكوب المزدوج

      استمتع بقهوتك المفضلة وشاركها مع الآخرين بفضل وظيفة الكوب المزدوج

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        Voltage
        220 V
        اللون والمظهر الخارجي
        أسود
        ارتفاع الكوب الأقصى
        95 mm
        أبعاد المنتج
        295 x 325 x 420 mm
        توافق الفلتر
        Brita Intenza
        Frequency
        60 Hz
        سعة وعاء المخلفات
        8,0 حصص
        حاوية المخلفات
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        خزان الماء
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        واجهة المستخدم
        أزرار LED
        سعة حبوب القهوة
        180 g
        خزان ماء ذو سعة
        1 l
        وزن المنتج
        7 kg

      • التخصيص

        ملفات تعريف المستخدمين
        1
        تحكم بالنكهة قبل التخمير
        لا
        مدة تحضير القهوة
        قابلة للتعديل
        إعدادات قوة النكهة
        لا
        إعدادات المطحنة
        5

      • الأصناف

        كوب حليب مزدوج
        لا
        خيار استخدام مسحوق القهوة
        لا
        كوب مزدوج
        نعم
        المشروبات
        • إسبرسو
        • إسبرسو لونجو
        • ماء ساخنة

      • ميزات أخرى

        Gusto perfetto
        نعم
        تنظيف تلقائي وإزالة موجّهة للترسبات الكلسية
        نعم
        مجموعة تخمير قابلة للفك
        نعم
        زر التشغيل/إيقاف التشغيل الأساسي
        نعم
        غلاية مزوّدة بوظيفة التسخين السريع
        نعم

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