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تم إيقافه
تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك
مهما كانت خلطة القهوة التي تحبها، يمكنك طحن الحبوب عندما تريد تحضيرها لاستخراج النكهة القصوى، وذلك بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك التي تطحن الحبوب من دون تسخينها بشكل مفرط. كما يمكّنك جهاز الإزباد اليدوي من إضافة رغوة الحليب الدسمة إلى قهوتك.
3 أنواع من المشروبات
جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
أسود
إن مطاحن القهوة لدينا مصنوعة من السيراميك الخالص بنسبة 100%: بفضل الصلابة الفائقة والدقة، يمكنك الاستمتاع بالقهوة اللذيذة والطازجة لما لا يقل عن 20000 كوب.
استمتع بأنواع القهوة المفضلة لديك في لحظاتك المميزة. سواء أكنت ترغب باحتساء الإسبريسو أم القهوة أم وصفة ترتكز على الحليب، ستوفر لك آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!
يوزع جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي البخار، فيسمح لك بتحضير رغوة الحليب الناعمة بسهولة لتضيفها إلى الكابوتشينو. وماذا أيضًا؟ يتميز جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بسهولة تنظيفه نظراً إلى أنه يتألف من قطعتَين فقط.
5.0
من 5
2
الآراء
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
Ahmedfsar
17/06/2025
Saudi Arabia
سهولة في الاستخدام
ممتازة جداً جداً وانصح بشرائها فهي جداً سهلة الاستخدام وغير متعبة جداً جداً مريحة
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 2000 Series HD8651/05 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل
تاريخ الاستخدام 2023-06-17
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 2000 Series HD8651/05 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل
تاريخ الاستخدام 2023-06-17
asmari1
13/05/2020
Saudi Arabia
ممتازة جداً جداً
سهلة الإستخدام وعملية وشكل جميل جداً وخفيفة الوزن بإختصار رااااااائعة
الحسنات
توفير الوقت ومتكاملة
سلبيات
لايوجد
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 2000 Series HD8651/05 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل
تاريخ الاستخدام 2020-04-12
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 2000 Series HD8651/05 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل
تاريخ الاستخدام 2020-04-12