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All-in-1 Brew

آلة تحضير القهوة بالتقطير مع مطحنة مضمّنة

HD7900
التصنيف الإجمالي / 5
  • نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان. نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان. نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان.
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    All-in-1 Brew آلة تحضير القهوة بالتقطير مع مطحنة مضمّنة

    HD7900
    التصنيف الإجمالي / 5

    نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان.

    قهوة لذيذة من حبوب طازجة: يمكنك بث النشاط في قلب أفراد عائلتك مع دورق كامل، أو قم بتخمير القهوة في كوبك المفضل لاستراحة بعض الظهر. حدد الكثافة، وستوفّر الآلة كمية المياه المطلوبة بالتحديد لتحضير كوب من القهوة بدرجة الحرارة المناسبة. إكتشف كلّ المميزات

    All-in-1 Brew آلة تحضير القهوة بالتقطير مع مطحنة مضمّنة

    نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان.

    قهوة لذيذة من حبوب طازجة: يمكنك بث النشاط في قلب أفراد عائلتك مع دورق كامل، أو قم بتخمير القهوة في كوبك المفضل لاستراحة بعض الظهر. حدد الكثافة، وستوفّر الآلة كمية المياه المطلوبة بالتحديد لتحضير كوب من القهوة بدرجة الحرارة المناسبة. إكتشف كلّ المميزات

    نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان.

    قهوة لذيذة من حبوب طازجة: يمكنك بث النشاط في قلب أفراد عائلتك مع دورق كامل، أو قم بتخمير القهوة في كوبك المفضل لاستراحة بعض الظهر. حدد الكثافة، وستوفّر الآلة كمية المياه المطلوبة بالتحديد لتحضير كوب من القهوة بدرجة الحرارة المناسبة. إكتشف كلّ المميزات

    All-in-1 Brew آلة تحضير القهوة بالتقطير مع مطحنة مضمّنة

    نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان.

    قهوة لذيذة من حبوب طازجة: يمكنك بث النشاط في قلب أفراد عائلتك مع دورق كامل، أو قم بتخمير القهوة في كوبك المفضل لاستراحة بعض الظهر. حدد الكثافة، وستوفّر الآلة كمية المياه المطلوبة بالتحديد لتحضير كوب من القهوة بدرجة الحرارة المناسبة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل آلات تحضير القهوة مع فلتر

      نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان.

      سهل التحضير، بمذاق لذيذ

      • حاويتان لحبوب القهوة
      • فلتر دائم
      • ملعقة المعايرة
      مطحنة مضمّنة مع مستوى خشونة قابل للتخصيص

      مطحنة مضمّنة مع مستوى خشونة قابل للتخصيص

      مطحنة أزيز أسطوانية مضمّنة لتخصيص مستوى الخشونة واستخراج أفضل رائحة من حبوب القهوة. يمكنك أيضًا إيقاف تشغيلها لاستخدام القهوة المطحونة والجاهزة.

      تخمير في الإبريق أو الكوب* أو الفنجان* أو الوعاء** مع جهاز التخمير المتكامل

      تخمير في الإبريق أو الكوب* أو الفنجان* أو الوعاء** مع جهاز التخمير المتكامل

      يتيح لك جهاز التخمير المتكامل تخمير القهوة في الإبريق الزجاجي أو الحراري، وسكبها مباشرةً في الكوب* أو الفنجان* أو الوعاء** المفضّل لديك لارتشاف القهوة في طريقك إلى العمل.

      المعايرة الذكية: مقدار ماء وقهوة مثالي في كل عملية تخمير

      المعايرة الذكية: مقدار ماء وقهوة مثالي في كل عملية تخمير

      تضمن المعايرة الذكية مقدار ماء وقهوة مثاليًا في كل عملية تخمير، مما يُعفيك من التخمين ويسمح لك بإعادة التعبئة بوتيرة أقل. تلذذ دائمًا بقهوة مثالية، بعيدًا عن القهوة الخفيفة أو الحامضة.

      حاويتان لحبوب القهوة قابلتان للفصل لمزج حبوب القهوة وتبديلها

      حاويتان لحبوب القهوة قابلتان للفصل لمزج حبوب القهوة وتبديلها

      تتيح لك حاويتا حبوب القهوة القابلتان للفصل مع مانع تسرّب الرائحة تخزين خلطتَين مختلفتَين ومزجهما معًا. يمكنك أيضًا التبديل بين القهوة الخالية من الكافيين والقهوة العادية. يسهل تنظيفهما بفضل الفرشاة المضمّنة أيضًا، وتسهل إعادة تعبئتهما.

      فلتر دائم لوقت استخراج مثالي بدون هدر

      فلتر دائم لوقت استخراج مثالي بدون هدر

      يمكن إعادة استخدام الفلتر الدائم بعد كل عملية تخمير. يضمن وقت استخراج مثاليًا لرائحة ومذاق استثنائيَين. ويُعفيك من استخدام الفلاتر الورقية الأحادية الاستخدام.

      تعبئة ما يصل إلى 10 أكواب في خزان المياه القابل للفصل بسهولة تامة

      تعبئة ما يصل إلى 10 أكواب في خزان المياه القابل للفصل بسهولة تامة

      لا داعي لإعادة تعبئة المياه مع كل عملية تخمير بفضل المعايرة الذكية. وعند التعبئة، يتميّز خزان المياه الذي يتّسع لغاية 10 أكواب والمزوّد بمستويات سهلة القراءة بمقبض داخلي لتتمكّن من إزالته بسهولة من الجهاز ووضعه تحت المغسلة.

      قم بتخمير القهوة المثلجة لإضفاء البرودة على أيام الصيف الحارة

      قم بتخمير القهوة المثلجة لإضفاء البرودة على أيام الصيف الحارة

      قهوة لكل المواسم! تلذذ بقهوتك الدافئة في فصل الشتاء، أو اعمل إلى تخميرها مع مكعّبات الثلج للاستمتاع بالبرودة خلال فصل الصيف.

      تصميم لا يحتلّ مساحة كبيرة ويتّسع على سطح العمل أو الخزانة في مطبخك

      تصميم لا يحتلّ مساحة كبيرة ويتّسع على سطح العمل أو الخزانة في مطبخك

      جهاز يتّسع بسهولة على سطح العمل أو الخزانة في مطبخك بفضل التصميم المميّز الذي لا يحتلّ مساحة كبيرة، بدون المساومة على السعة.

      خصص قهوتك كما تحبّها بواسطة شاشة LED

      خصص قهوتك كما تحبّها بواسطة شاشة LED

      شاشة LED سهلة القراءة. يمكنك تعديل مستوى الكثافة (1-3) وعدد الأكواب (من 1 إلى 10) ومستوى الخشونة. تلذذ بالقهوة كما تحبّها وعلى درجة حرارة تخمير مثالية.

      قم ببرمجة وقت بدء التخمير في آلة تحضير القهوة

      قم ببرمجة وقت بدء التخمير في آلة تحضير القهوة

      تُظهر شاشة LED عملية التخمير التي يتم التحكّم بها وفق المؤقت. قم ببرمجة وقت بدء التخمير في آلة تحضير القهوة للاستيقاظ صباحًا على رائحة القهوة الطازجة.

      مع تقنية توزيع النكهة لمذاق أفضل

      مع تقنية توزيع النكهة لمذاق أفضل

      تعمل تقنية توزيع النكهة على توزيع نكهة القهوة بشكل متناسق في الإبريق لمذاق أفضل.

      تصميم اقتصادي وآمن مع وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي والحفاظ على السخونة

      تصميم اقتصادي وآمن مع وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي والحفاظ على السخونة

      تصميم اقتصادي وآمن مع وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي والحفاظ على السخونة. يمكن إيقاف تشغيل الآلة تلقائيًا بعد التخمير، أو الحفاظ على سخونة قهوتك لمدة تصل إلى 5 ساعات أو أكثر.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • الملحقات

        المضمنة
        • إبريق زجاحي
        • فرشاة تنظيف
        • ملعقة
        • فلتر دائم

      • المواصفات الفنية

        الفولتية
        220-240  فولت
        طول سلك الطاقة
        0,8+/-0,05  أمتار
        التردد
        50-60  هرتز
        سعة خزان الماء
        1.25 لتر
        سعة حاوية الحبوب
        450 مل
        وقت التخمير لإبريق كامل
        11 دقيقة

      • تصميم

        اللون
        أسود وفضي
        غطاء
        الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك

      • الوزن والأبعاد

        الوزن مع التغليف
        6,04  كلغ
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        277 * 245 *434  ملليمترًا
        أبعاد علبة التغليف (العرض×العمق×الارتفاع)
        282* 328 *484 مم

      • المواصفات العامة

        منع التقطّر
        نعم
        نوع الشاشة
        LED
        حجم الفلتر
        1 x ‏4
        وظيفة المحافظة على السخونة
        قابلة للبرمجة لغاية 5 ساعات
        وظيفة المؤقت
        نعم
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم
        التخمير في الإبريق أو في الكوب مباشرةً
        نعم
        تذكير بوجوب إزالة الترسبات الكلسية ووظيفة إزالة الترسبات الكلسية
        نعم
        مطحنة مضمّنة
        نعم
        قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        إبريق زجاجي وغطاء للإبريق وحامل للفلتر وفلتر دائم
        حاوية حبوب قابلة للفصل
        نعم، حاويتان لحبوب القهوة
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        جهاز توزيع النكهة
        نعم

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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          • يجب أن يكون الكوب أو الفنجان من الزجاج أو السيراميك.
          • *يبلغ ارتفاع الوعاء الأقصى 10 سم.
          • **يعمل فقط في وضع الإبريق.
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