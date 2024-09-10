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  • شوي لذيذ، ونتائج ممتازة. شوي لذيذ، ونتائج ممتازة. شوي لذيذ، ونتائج ممتازة.
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    السلسلة 7000 شواية شواء بالاتصال

    HD6307/70

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    شوي لذيذ، ونتائج ممتازة.

    سر الشوي المثالي هو الحرارة المناسبة. يضمن اختيار درجة الحرارة الدقيقة ومجس درجة الحرارة الدقيق الحصول على نتائج مثالية من الداخل والخارج. اشوِ كل ما تُفضِّله من شرائح اللحم إلى الأسماك والخضراوات.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 7000 شواية شواء بالاتصال

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    شوي لذيذ، ونتائج ممتازة.

    مجس لدرجة الحرارة وإعدادات مسبقة لشوي مثالي في كل مرة.

    • تُفتَح بشكل مسطح للشوي
    • مجس درجة الحرارة
    • ألواح قابلة للإزالة والتعديل
    • تحكم رقمي دقيق
    تحكم رقمي لنتائج دقيقة مثالية

    تحكم رقمي لنتائج دقيقة مثالية

    حدد الحرارة التي تحتاج إليها بدقة لتحضير طعام طري مطهو بطريقة مثالية. اشوِ السندويتشات واللحوم والخضراوات بالطريقة التي تحبها.

    8 وظائف محددة مسبقًا للشوي من دون عناء

    8 وظائف محددة مسبقًا للشوي من دون عناء

    استمتع بالشوي مع 8 أزرار محددة مسبقًا لإذابة الجليد وإعداد البرغر والسمك والدجاج والخضراوات واللحوم (أحمر، طري، مطبوخ بشكل تام).

    ميزان حرارة الطعام للطهي بالطريقة التي تحبها

    ميزان حرارة الطعام للطهي بالطريقة التي تحبها

    اشو اللحوم حسب تفضيلك الشخصي باستخدام مجس درجة الحرارة المدمج.

    مؤقت للطهي بدقة

    مؤقت للطهي بدقة

    تجنب الإفراط في الطهي مع المؤقت المدمج الذي يوقف التسخين عند انتهاء الشوي.

    قِطَع قابلة للإزالة لسهولة التنظيف

    قِطَع قابلة للإزالة لسهولة التنظيف

    ألواح مانعة للالتصاق وصينية شحوم يمكن إزالتها بسهولة، ما يجعل التنظيف سهلاً.

    طاقة عالية لطهي سريع

    طاقة عالية لطهي سريع

    طاقة 2200 واط لتسخين ألواح الشواية بسرعة والحفاظ على حرارة دقيقة وثابتة لتحقيق نتائج مثالية.

    ارتفاع قابل للضبط يتكيف مع كل أطعمتك المفضلة

    ارتفاع قابل للضبط يتكيف مع كل أطعمتك المفضلة

    اضبط ارتفاع لوح الشواية العلوي بسهولة ليتناسب مع الأطعمة السميكة أو السندويتشات المفتوحة.

    يمكن لمساحة الشوي الكبيرة أن تطعم العائلة بأكملها

    يمكن لمساحة الشوي الكبيرة أن تطعم العائلة بأكملها

    مساحة الشوي الكبيرة تستوعب كل ما تعده، سواء كنت تطبخ لشخص واحد أو أكثر.

    ألواح قابلة للإزالة ومانعة للالتصاق لضمان سهولة الشوي

    ألواح قابلة للإزالة ومانعة للالتصاق لضمان سهولة الشوي

    مهما كنت تطهو، أصبح الشوي والتنظيف سهلاً جدًا بفضل ألواح الشوي المانعة للالتصاق والقابلة للإزالة.

    ينفتح بزاوية 180 درجة للشوي على سطح العمل

    ينفتح بزاوية 180 درجة للشوي على سطح العمل

    اقلب جهاز ضغط السندويتشات وافتحه بزاوية 180 درجة لشوي اللحوم والخضراوات على الجانبين في وقت واحد.

    صينية تقطير قابلة للفك لتجميع الشحوم

    صينية تقطير قابلة للفك لتجميع الشحوم

    أذِب الدهون وجمِّعها في صينية التقطير القابلة للفك لسهولة التنظيف.

    قفل المقبض للحمل والتخزين

    قفل المقبض للحمل والتخزين

    أغلق المقبض واقفله لحمل الشواية وتخزينها بأمان.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • المواد

      الهيكل الرئيسي
      PF
      لوح شواء
      سبائك الألومنيوم
      مقبض
      PF
      ذراع
      سبائك الألومنيوم
      غطاء الذراع
      صفيحة مغطاة  بالألومنيوم
      لوح عاكس
      صفيحة مغطاة  بالألومنيوم
      غطاء الجهة الأمامية
      PA66V
      لوحة
      بولي كربونات، شفاف
      أزرار شفافة
      PA66
      علبة الشحوم
      PA66
      غطاء زخرفي للهيكل العلوي/الأمامي وزر الارتفاع
      الفولاذ المقاوم للصدأ SUS430
      لولب تسخين
      مثبت على اللوح العاكس

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      1800- 2200  W
      طول سلك الطاقة
      > 0.8 م مكشوف  m
      التردد
      50-60  Hz

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون (الألوان)
      أسود

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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