تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها غلاية HD4677/22 من Philips ذات التصميم العصري هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فحسب، مما يسمح لك بتوفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 66% والحدّ من التأثيرات على البيئة