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آلة تحميص الخبز

HD2628/22
التصنيف الإجمالي / 5
  • استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك
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    آلة تحميص الخبز

    HD2628/22
    التصنيف الإجمالي / 5

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص مع فتحتَين بحجمَين متغايرَين للحصول على قطع خبز محمصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. ملائمة جدًا بفضل وظيفتَي إذابة الجليد وإعادة التسخين. يمكنك استخدامها بكل أمان بفضل ميزة رفع الخبز وزر الإلغاء والتصميم الخارجي المعزول عن الحرارة. إكتشف كلّ المميزات

    آلة تحميص الخبز

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص مع فتحتَين بحجمَين متغايرَين للحصول على قطع خبز محمصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. ملائمة جدًا بفضل وظيفتَي إذابة الجليد وإعادة التسخين. يمكنك استخدامها بكل أمان بفضل ميزة رفع الخبز وزر الإلغاء والتصميم الخارجي المعزول عن الحرارة. إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص مع فتحتَين بحجمَين متغايرَين للحصول على قطع خبز محمصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. ملائمة جدًا بفضل وظيفتَي إذابة الجليد وإعادة التسخين. يمكنك استخدامها بكل أمان بفضل ميزة رفع الخبز وزر الإلغاء والتصميم الخارجي المعزول عن الحرارة. إكتشف كلّ المميزات

    آلة تحميص الخبز

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص مع فتحتَين بحجمَين متغايرَين للحصول على قطع خبز محمصة وذهبية اللون بطريقة متساوية، سواء أكانت سميكة أم رفيعة. ملائمة جدًا بفضل وظيفتَي إذابة الجليد وإعادة التسخين. يمكنك استخدامها بكل أمان بفضل ميزة رفع الخبز وزر الإلغاء والتصميم الخارجي المعزول عن الحرارة. إكتشف كلّ المميزات

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      استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

      سميك أو رفيع، لكن ذهبي اللون دائماً

      • 950 واط
      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

      ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان

      ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان

      ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان.

      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة.

      إن إعداد إعادة التسخين يقوم بتسخين الخبز أو بزيادة تحميصه

      إن إعداد إعادة التسخين يقوم بتسخين الخبز أو بزيادة تحميصه

      فتحة(فتحات) عريضة وعميقة جدًا لتلائم كافة أنواع الخبز

      فتحة(فتحات) عريضة وعميقة جدًا لتلائم كافة أنواع الخبز.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أسود ومعدني
        أبعاد المنتج (طول x عمق x ارتفاع)
        19,1‏x‏27,1‏x‏16,2  سم

      • المواصفات العامّة

        إيقاف تشغيل تلقائي للأمان
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        إعدادات تحميص متعددة
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      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        950 واط  واط
        فولتية
        بقدرة 220-240 فولت  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        0.85 متر  سم

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