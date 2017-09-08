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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590/91
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2590/91
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590/91
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590/91
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590/91
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590/91
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590/91
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2590/91
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590/91
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590/91
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590/91
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590/91

تم إيقافه

Daily Collectionآلة تحميص الخبز

HD2590/91

خبز محمّص ذهبي اللون ومقرمش كل يوم

آلة تحميص مع فتحة طويلة و8 إعدادات لنتائج متساوية وذهبية اللون بغض النظر عما تقوم بتحميصه وعن تفضيلاتك. بالإضافة إلى ذلك، يتسع رفّ تسخين الخبز لأي شيء، من اللفائف حتى الكرواسان.

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العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم[disclaimer:1]

مع 8 إعدادات للتحمير وأداة مضمّنة لتسخين الخبز

خبز محمّص ذهبي اللون ومقرمش كل يوم

  • فتحة طويلة

  • جهاز مضمّن لتسخين الخبز

  • بلاستيك

  • أسود

8 إعدادات تحمير تتناسب مع كل التفضيلات

8 إعدادات تحمير تتناسب مع كل التفضيلات

ضبط وقت التحميص لأي خبز كما يحلو لك.

إيقاف التشغيل التلقائي للحماية في حال انحشار الخبز

إيقاف التشغيل التلقائي للحماية في حال انحشار الخبز

يحمي إيقاف التشغيل التلقائي، في حال انحشار الخبز، من حدوث قصر دارة كهربائية.

رفّ مضمّن لتسخين الخبز للمعجنات والكرواسان وغيرها الكثير

رفّ مضمّن لتسخين الخبز للمعجنات والكرواسان وغيرها الكثير

رفّ مضمّن لتسخين الخبز يسخّن المعجنات واللفائف والكرواسان والكثير غير ذلك.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.