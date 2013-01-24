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Daily Collection

آلة تحميص الخبز

HD2590/91
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • خبز محمّص ذهبي اللون ومقرمش كل يوم خبز محمّص ذهبي اللون ومقرمش كل يوم خبز محمّص ذهبي اللون ومقرمش كل يوم
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    Daily Collection آلة تحميص الخبز

    HD2590/91
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    خبز محمّص ذهبي اللون ومقرمش كل يوم

    آلة تحميص مع فتحة طويلة و8 إعدادات لنتائج متساوية وذهبية اللون بغض النظر عما تقوم بتحميصه وعن تفضيلاتك. بالإضافة إلى ذلك، يتسع رفّ تسخين الخبز لأي شيء، من اللفائف حتى الكرواسان. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection آلة تحميص الخبز

    خبز محمّص ذهبي اللون ومقرمش كل يوم

    آلة تحميص مع فتحة طويلة و8 إعدادات لنتائج متساوية وذهبية اللون بغض النظر عما تقوم بتحميصه وعن تفضيلاتك. بالإضافة إلى ذلك، يتسع رفّ تسخين الخبز لأي شيء، من اللفائف حتى الكرواسان. إكتشف كلّ المميزات

    خبز محمّص ذهبي اللون ومقرمش كل يوم

    آلة تحميص مع فتحة طويلة و8 إعدادات لنتائج متساوية وذهبية اللون بغض النظر عما تقوم بتحميصه وعن تفضيلاتك. بالإضافة إلى ذلك، يتسع رفّ تسخين الخبز لأي شيء، من اللفائف حتى الكرواسان. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection آلة تحميص الخبز

    خبز محمّص ذهبي اللون ومقرمش كل يوم

    آلة تحميص مع فتحة طويلة و8 إعدادات لنتائج متساوية وذهبية اللون بغض النظر عما تقوم بتحميصه وعن تفضيلاتك. بالإضافة إلى ذلك، يتسع رفّ تسخين الخبز لأي شيء، من اللفائف حتى الكرواسان. إكتشف كلّ المميزات

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      خبز محمّص ذهبي اللون ومقرمش كل يوم

      مع 8 إعدادات للتحمير وأداة مضمّنة لتسخين الخبز

      • فتحة طويلة
      • جهاز مضمّن لتسخين الخبز
      • بلاستيك
      • أسود
      8 إعدادات تحمير تتناسب مع كل التفضيلات

      8 إعدادات تحمير تتناسب مع كل التفضيلات

      ضبط وقت التحميص لأي خبز كما يحلو لك.

      إيقاف التشغيل التلقائي للحماية في حال انحشار الخبز

      إيقاف التشغيل التلقائي للحماية في حال انحشار الخبز

      يحمي إيقاف التشغيل التلقائي، في حال انحشار الخبز، من حدوث قصر دارة كهربائية.

      رفّ مضمّن لتسخين الخبز للمعجنات والكرواسان وغيرها الكثير

      رفّ مضمّن لتسخين الخبز للمعجنات والكرواسان وغيرها الكثير

      رفّ مضمّن لتسخين الخبز يسخّن المعجنات واللفائف والكرواسان والكثير غير ذلك.

      زر إلغاء لإيقاف تشغيل فوري

      زر إلغاء لإيقاف تشغيل فوري

      يوقف زر الإلغاء التحميص في أي وقت لعملية آمنة ودقيقة.

      سطح خارجي بارد للحماية من الحروقات

      سطح خارجي بارد للحماية من الحروقات

      تعني التصاميم المعزولة أن السطح الخارجي يبقى باردًا على الدوام وآمنًا للمس.

      وضع إذابة الجليد

      وضع إذابة الجليد

      يعمل وضع إذابة الجليد على تحميص الخبز من دون أي عناء بكبسة زر واحدة فقط.

      مسكة الرفع لأعلى لإزالة الأطعمة الأصغر حجمًا بطريقة آمنة

      مسكة الرفع لأعلى لإزالة الأطعمة الأصغر حجمًا بطريقة آمنة

      تعطي مسكة الرفع لأعلى دعماً إضافياً لإزالة الأطعمة الأصغر حجمًا بطريقة آمنة وسهلة.

      فتحة طويلة تتسع لأحجام وأنواع مختلفة من الخبز

      فتحة طويلة تتسع لأحجام وأنواع مختلفة من الخبز

      فتحة طويلة واحدة تتسع لكل أنواع الخبز المختلفة التي تختارها.

      وضع إعادة التسخين

      وضع إعادة التسخين

      يعمل وضع إعادة التسخين على تسخين الخبز المحمّص مسبقًا في ثوانٍ وبكبسة زر واحدة.

      صينية فتات قابلة للفك لعملية تنظيف سهلة

      صينية فتات قابلة للفك لعملية تنظيف سهلة

      تسهل المحافظة على نظافتها وترتيبها بفضل صَينية الفتات القابلة للفك.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون (الألوان)
        أسود
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك

      • المواصفات العامّة

        عدد مستويات التحميص
        8,0
        ميزات المنتج
        • مستويات تحميص قابلة للضبط
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        • زر إلغاء
        • الجزء الخارجي من الغطاء الجانبي البارد
        • مخزن لسلك الطاقة
        • وظيفة إزالة الجليد
        • ميزة الرفع لأعلى
        • أقدام مقاومة للانزلاق

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        0.85  أمتار
        التردد
        50-60  هرتز
        الطاقة
        ‎870-1030  واط
        فولتية
        220-240  فولت

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