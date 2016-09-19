تنزلق بسهولة أكبر بثلاث مرات على الملابس*

تأتي هذه المكواة الأسطورية بدون بخار Classic من Philips مزوّدة بقاعدة مانعة للالتصاق، لتوفير أداء انزلاق جيّد على كل أنواع الأقمشة. وتحوّل هذه المكواة ذات الجودة العالية الكيّ إلى عملية سريعة وسهلة، بفضل كعبها الثابت جدًا والذي تمت إعادة تصميمه ومقبضها المريح ورأسها الرفيع