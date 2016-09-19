HD1174/86
تنزلق بسهولة أكبر بثلاث مرات على الملابس*
تأتي هذه المكواة الأسطورية بدون بخار Classic من Philips مزوّدة بقاعدة مانعة للالتصاق، لتوفير أداء انزلاق جيّد على كل أنواع الأقمشة. وتحوّل هذه المكواة ذات الجودة العالية الكيّ إلى عملية سريعة وسهلة، بفضل كعبها الثابت جدًا والذي تمت إعادة تصميمه ومقبضها المريح ورأسها الرفيعإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي الثنيات وفي الزوايا.
يسمح المفتاح الكبير للتحكم بدرجات الحرارة بضبط درجة الحرارة المناسبة للكيّ لكل نوع من الأقمشة بسهولة، لتتمكني من تحقيق النتائج التي ترغبين بها بأمان.
يضيء مؤشر درجات الحرارة أثناء إحماء المكواة وينطفئ عند وصول درجة حرارة قاعدة المكواة إلى المستوى المطلوب.
يضمن الطلاء الموجود على مسكة المكواة مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها أثناء الكي.
مزيج المكواة الخفيفة الوزن والطلاء غير اللاصق يجعل عملية الكيّ سهلة جدًا لإزلة التجاعيد بسرعة.
يمكن لف سلك الطاقة حول كعب المكواة أسفل علامة CordFix لتسهيل تخزين الجهاز.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
تتميّز هذه المكواة بكعب عريض جدًا مصمم خصيصًا، لثبات أفضل عند وضع المكواة بوضعية عمودية.
تم اختبار هذا التصميم في ظل مقاييس ومعايير جودة صارمة لضمان أداء يدوم طويلاً
يضمن السلك الذي يدوم طويلًا وذو الجودة العالية أداء يستمر لفترة طويلة
سهولة الاستخدام
الضمان
إزالة التجاعيد بسرعة
الفعالية الصديقة للبيئة
الحجم والوزن
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