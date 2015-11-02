أمشاط شعر قابلة للتعديل لأفضل نتائج قص

تأتي آلة قص الشعر مع 3 أمشاط قابلة للضبط: من 1 إلى 7 مم ومن 7 إلى 24 مم ومن 24 إلى 42 مم. ما عليك سوى تركيب مشط من الأمشاط للحصول على أكثر من 60 إعداد طول قابل للتثبيت مع درجات دقة تبلغ 0,2 مم للطول الذي يتراوح ما بين 1 و7 مم، ودرجات دقة تبلغ 1 مم للطول الذي يتراوح ما بين 7 و42 مم؛ أو يمكنك الاستغناء عن المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.