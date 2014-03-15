ضمان لمدة سنتين بالإضافة إلى 3 سنوات عند تسجيل المنتج عبر إنترنت

صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم. قم بتسجيل أداة القص الخاصة بك على www.philips.com/5years للحصول على 3 سنوات إضافية على ضمان السنتين الثابت الذي تقدمه Philips، لتستمتع بالإجمال على ضمان عالمي لمدة 5 سنوات.