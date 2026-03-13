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الكي
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PerfectCare Elite Plus مكواة مولّدة للبخار
تم إيقافه
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GC9660/36
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UK Declaration of Conformity
Eco passport Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron - English (US)
الجميع (3)
What type of water can I use in my Philips Steam Iron or Steamer?
كيف أقوم بإزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي المولد للبخار من Philips؟
How to clean the water tank of my Philips Steam Iron?
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
My ironing board is wet and I see water stains on the floor
My Philips Steam Iron does not heat up anymore
The Calc-Clean light on my Philips Steam Generator Iron keeps blinking
The steam boost in my Philips Steam Iron is not working
My Philips Steam Iron does not remove creases
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