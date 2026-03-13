تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
الكي
جميع السلاسل
PerfectCare Aqua Pro مكواة مولدة للبخار
تم إيقافه
الدعم
GC9410/66
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
Eco passport Philips PerfectCare Aqua Pro Steam generator iron - English (US)
Common IIL for steam generator ( boiler type PSG)_ROW_[06684]
الجميع (3)
What type of water can I use in my Philips Steam Iron or Steamer?
كيف أقوم بإزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي المولد للبخار من Philips؟
How to clean the water tank of my Philips Steam Iron?
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
My ironing board is wet and I see water stains on the floor
The steam boost in my Philips Steam Iron is not working
My Philips Steam Iron does not remove creases
الاتصال بشركة Philips
تسرّنا مساعدتك