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PerfectCare Expert

مكواة مولدة للبخار

GC9247/36
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  • عملية كيّ سريعة جدًا عملية كيّ سريعة جدًا عملية كيّ سريعة جدًا
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    PerfectCare Expert مكواة مولدة للبخار

    GC9247/36
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      عملية كيّ سريعة جدًا

      خزان ماء قابل للفك لتسهيل تعبئته

      • ضغط لغاية 6,5 بار
      • تعزيز بخار لغاية 350 غ
      • قفل للحمل الآمن
      • خزان مياه قابل للفك سعة 1,5 لتر
      كيّ كل الأقمشة من الجينز إلى الحرير من دون الحاجة إلى إعداد درجة الحرارة

      كيّ كل الأقمشة من الجينز إلى الحرير من دون الحاجة إلى إعداد درجة الحرارة

      بات بإمكانك كيّ كل الأقمشة من الجينز إلى الحرير من دون الحاجة إلى إعداد درجة الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، نضمن عدم التسبب بحرق على كل الملابس القابلة للكيّ. نقدّم إليك التقنية الثورية مع 1) معالج التحكم الذكي المتقدم للتحكم بدقة بدرجة حرارة قاعدة المكواة. فما من حاجة إلى تعديل درجة الحرارة 2) حجرة البخار الإعصاري القوي التي تزوّدك ببخار قوي ومستمر لتسهيل عملية الكيّ وتسريعها.

      جاهزة لاستخدام في غضون دقيقتين مع إمكانية غير محدودة لإعادة التعبئة

      جاهزة لاستخدام في غضون دقيقتين مع إمكانية غير محدودة لإعادة التعبئة

      يصبح البخار جاهزًا في غضون دقيقتَين ويمكن إعادة تعبئته أثناء عملية الكيّ.

      ضغط لغاية 6,5 بار

      ضغط لغاية 6,5 بار

      كلما كانت كمية البخار أكبر، ازدادت سرعة الكيّ. يتم توليد دفق بخار مستمرّ وفعال يتغلغل في عمق الأقمشة، مما يجعل عملية الكيّ أسرع وأفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ضبط قوة البخار لتتناسب مع احتياجاتك.

      إزالة الترسبات من الجهاز بفعالية وتنظيفه بسهولة لإطالة فترة استهلاكه

      إزالة الترسبات من الجهاز بفعالية وتنظيفه بسهولة لإطالة فترة استهلاكه

      أداء بخار يدوم لفترة طويلة جدًا: تعتبر وظيفة Easy De-Calc الحصرية من Philips الطريقة المثالية للتخلص من الترسبات الكلسية وإطالة فترة استهلاك المكواة المولّدة للبخار. ستذكّرك المكواة بواسطة الضوء والصوت عندما يحين وقت التنظيف. عندما يكون الجهاز باردًا فقط، ما عليك سوى فتح مفتاح Easy De-Calc وجمع المياه الوسخة والطبقة الكلسية في كوب.

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.

      خزان مياه قابل للفك سعة 1,5 لترات، لما يصل إلى ساعتَين من الكيّ

      خزان مياه قابل للفك سعة 1,5 لترات، لما يصل إلى ساعتَين من الكيّ

      يمكن فكّ خزان المياه لإعادة تعبئته بسهولة بواسطة مياه الحنفية. أما فتحة التعبئة الكبيرة، فتجعل إعادة التعبئة عملية سريعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الكيّ لما يصل إلى ساعتَين متواصلتَين بدون الحاجة إلى إعادة تعبئة المياه بفضل سعة خزان المياه التي تبلغ 1,5 لترات.

      من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

      من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

      تضمن تقنية OptimalTEMP المبتكرة من Philips عدم التسبب بحرق أي من أنواع الأقمشة القابلة للكيّ. وأثناء عملية الكيّ، لا داعي لإعادة المكواة إلى مسندها القاعدي، بل يمكنك بكل بساطة ترك قاعدة المكواة الساخنة مباشرة على الملابس أو غطاء لوح الكيّ القطني. لن يلحق ذلك أي ضرر بأي من الملابس القابلة للكيّ، ولا باللوح. ومن شأنه أيضًا أن يجعل الكيّ أسهل ويخفف الجهود على المعصم.

      قم بتثبيت المكواة بأمان على مسند القاعدة

      قم بتثبيت المكواة بأمان على مسند القاعدة

      تأتي المكواة المولدة للبخار مزوّدة بقفل للحمل الآمن. فيمكنك ثبيتها بأمان على القاعدة، مما يجعل حملها أكثر أمانًا ويقلل خطر لمس الأشخاص لقاعدة المكواة الساخنة. يمكنك أيضًا حمل المكواة المولدة للبخار بسهولة.

      نقدّم إليكم أفضل قاعدة مكواة منزلقة

      نقدّم إليكم أفضل قاعدة مكواة منزلقة

      قاعدة المكواة الأفضل والأكثر مقاومة للخدوش لدينا والحائزة على تصنيف 5 نجوم مع طبقة مضمنة من أوكسيد التيتانيوم

      تعزيز بخار يصل إلى 350 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        تعزيز البخار
        350 g
        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        آمن على كافة أنواع الأقمشة
        حتى على الحرير الناعم
        بخار عمودي
        نعم
        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        تحكّم بمخرج البخار
        نعم
        تعبئة المياه وإفراغها
        • خزان ماء قابل للفك
        • فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        قاعدة المكواة
        T-ionicGlide
        الطاقة
        2400 W
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.8 m
        أبعاد المنتج
        28,3 x‏ 26,3 x‏ 42,4 cm
        سعة خزان الماء
        1500 ml
        فتحة البخار
        نعم
        وزن المكواة
        1.2 kg
        تخزين السلك
        مخزن لسلك الطاقة
        طول الخرطوم
        1.7 m
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        حل التخزين
        قفل للحمل الآمن
        أبعاد العلبة
        30,5 x‏ 33,5 x‏ 49,1 cm
        وقت التسخين
        2 min
        الضغط
        لغاية 6,5
        تعبئة في أي وقت
        نعم
        وزن المكواة + القاعدة
        5 kg

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية
        تذكير لتنظيف الكلس
        نعم
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم

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