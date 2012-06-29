ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC4850/27
مصممة لتوفير نتائج مذهلة
تتميّز مكواة Azur الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية.
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 180 غ
قاعدة مكواة Steamglide Plus
وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
بقدرة 2600 واط
تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.
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