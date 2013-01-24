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Azur Performer Plus

مكواة بالبخار

GC4517/26
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  • عملية كيّ أسرع* وأسهل وأذكى عملية كيّ أسرع* وأسهل وأذكى عملية كيّ أسرع* وأسهل وأذكى
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    Azur Performer Plus مكواة بالبخار

    GC4517/26
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      عملية كيّ أسرع* وأسهل وأذكى

      عملية تنظيف الكلس أكثر فعالية بفضل حاوية الكلس

      • 45 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 190 غ
      • قاعدة مكواة Steamglide Plus
      • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
      • 2400 واط
      2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

      2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

      ستزيد سخونة المكواة البخارية Azur Performer Plus بسرعة بفضل قوتها التي تصل إلى 2400 واط وستمنحك أداءً قويًا ونتائج كيّ مذهلة.

      إخراج بخار يصل إلى 45 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      إخراج بخار يصل إلى 45 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يمنحك إخراج البخار المستمر لغاية 45 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.

      قاعدة مكواة SteamGlide Plus: مستوى الانزلاق الأفضل الذي نقدمه وطريقة الكيّ الأسرع

      قاعدة مكواة SteamGlide Plus: مستوى الانزلاق الأفضل الذي نقدمه وطريقة الكيّ الأسرع

      أفضل قاعدة مكواة منزلقة لدينا SteamGlide Plus لتسريع الكيّ. وتضمن الفتحات المصممة بعناية توزيعًا متوازنًا للبخار.

      حاوية كلس مضمنة لجمع الكلس أثناء الكيّ

      حاوية كلس مضمنة لجمع الكلس أثناء الكيّ

      تعمد حاوية الكلس المضمنة والمصممة خصيصًا إلى جمع جزيئات الكلس أثناء الكيّ. ويتم إخراج الكلس من المكواة أثناء عملية Self Clean، للحفاظ على أداء كيّ متّسق يومًا بعد يوم.

      تنظيف ذاتي لإزالة الكلس بفعالية

      تنظيف ذاتي لإزالة الكلس بفعالية

      بالإضافة إلى حاوية الكلس المضمنة، ستزيل وظيفة التنظيف الذاتي لقاعدة المكواة أصعب أنواع الكلس. وستحسّن قاعدة المكواة النظيفة أداء البخار ونتيجة الكيّ.

      التحكم التلقائي بالبخار للحصول على البخار المناسب لكل نوع من الملابس

      التحكم التلقائي بالبخار للحصول على البخار المناسب لكل نوع من الملابس

      يساعد التحكم التلقائي بالبخار في تحديد كمية البخار التي تحتاج إليها من دون قلق. ما عليك سوى أن تحدد درجة الحرارة للملابس التي تقوم بكيّها ويمكنك الانطلاق.

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      يوفّر الرأس المدبب لمكواة Azur Performer من Philips دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب وبأخدود أزرار وبتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس الخاص لدقة أكبر بثلاث مرات من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

      وزن مثالي لإمكانية تحريك الجهاز بسهولة على الملابس

      وزن مثالي لإمكانية تحريك الجهاز بسهولة على الملابس

      إن وزن المكواة مثالي للتحرك بسهولة فوق الملابس، ممّا يبسّط عملية الكيّ ويسهل وضع المكواة على اللوح وإعادتها إلى مسندها بانتظام.

      تعزيز بخار يصل إلى 190 غ

      تعزيز بخار يصل إلى 190 غ

      تعزيز بخار يصل إلى 190 غ لإزالة حتى أصعب التجاعيد بسرعة.

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      توقف ميزة الإيقاف الإلكتروني تشغيل المكواة تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند تركها مقلوبة.

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        تعزيز البخار
        190 g
        البخار المستمر
        45 غ/د
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2 m
        قاعدة المكواة
        SteamGlide Plus
        الطاقة
        2400 W
        سعة خزان الماء
        300 ml
        منع التقطير
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        رذاذ مياه
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        • حاوية كلس مضمنة
        • تنظيف ذاتي

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        34,1*30*36 cm
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        16*32*14 cm
        وزن المكواة + القاعدة
        1,52 kg
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        1.75 kg

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