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  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC3672/26
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC3672/26
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC3672/26
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC3672/26
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC3672/26
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC3672/26
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC3672/26
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC3672/26
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC3672/26
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC3672/26
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC3672/26
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC3672/26
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC3672/26
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC3672/26
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron

تم إيقافه

EasySpeed Advancedمكواة بالبخار

GC3672/26

1 جائزة

عملية كيّ بدون أسلاك لحرية تامة

يجمع جهاز EasySpeed Advanced بين البخار القوي وحرية الكيّ بدون أسلاك. يمكنك الوصول إلى كل زوايا اللوح وكيّ الأماكن الصعبة بسهولة تامة. يتميّز الجهاز بميزة الإحماء السريع وإمكانية إعادة الشحن بسرعة في غضون ثوانٍ وقفل التثبيت لتخزين سهل.

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

عملية كيّ بدون أسلاك لحرية تامة

  • 2400 واط

  • تعزيز بخار يبلغ 190 غ

  • بخار مستمر 35 غ/دقيقة

  • قاعدة مكواة من السيراميك

حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.

قدرة 2400 واط لإحماء سريع في 30 ثانية

قدرة 2400 واط لإحماء سريع في 30 ثانية

لإحماء سريع في 30 ثانية، لانطلاقة سريعة.

قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل

قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل

تنزلق قاعدة المكواة التي نقدّمها من السيراميك المتين بسهولة على كل الأقمشة القابلة للكيّ، وهي غير لاصقة ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.