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مكواة بالبخار

GC3569/27
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    مكواة بالبخار

    GC3569/27
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      إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

      مكواة مع خزان مياه كبير

      • قوة بخار 40غ /دقيقة؛ تعزيز بخار 170 غ
      • قاعدة مكواة من السيراميك
      • 2400 واط
      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      يتطلّب خزان المياه الكبير جدًا بسعة 400 مل إعادة تعبئة أقل

      يتطلّب خزان المياه الكبير جدًا بسعة 400 مل إعادة تعبئة أقل

      عملية كيّ مريحة مع إعادة تعبئة أقل. يمكّنك خزان المياه الكبير جدًا بسعة 400 مل من الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة تعبئته. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول بسهولة إلى الأزرار الكبيرة ومفتاح البخار المنزلق والمريح، مما يمنحك تحكمًا كاملاً.

      قاعدة مكواة خزفية EasyFlow

      تتميّز قاعدة المكواة الخزفية EasyFlow بأنها مقاومة للخدوش وتنزلق بسهولة وسهلة التنظيف.

      تعزيز بخار يبلغ 170 غ لأصعب التجاعيد

      سيوفر استخدام تعزيز البخار دفق بخار يصل إلى 170 غ لإزالة حتى أصعب التجاعيد

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        البخار المستمر
        40 غ/د
        Voltage
        220 V
        تعزيز البخار
        170 g
        الطاقة
        2400 W
        تعبئة المياه وإفراغها
        باب فتحة الجوانب
        قاعدة المكواة
        سيراميك
        طول سلك الطاقة
        2 m
        سعة خزان الماء
        400 ml
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        منع التقطير
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

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