يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة. عند ترك المكواة على مسندها فستتوقف عن التشغيل في غضون 8 دقائق. عند تركها على قاعدتها أو جنبها، ستتوقف عن التشغيل في غضون 30 ثانية.