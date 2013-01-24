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PowerLife Plus

مكواة بالبخار

GC2981/20
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  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
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    PowerLife Plus مكواة بالبخار

    GC2981/20
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      مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

      • قوة بخار 35 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 120 غ
      • قاعدة المكواة SteamGlide
      • حماية من الكلس
      • 2200 واط
      بخار قوي من أجل كيّ سريع

      بخار قوي من أجل كيّ سريع

      تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

      بخار مستمر يصل إلى 35 غ/دقيقة لإزالة أفضل للتجاعيد

      بخار مستمر يصل إلى 35 غ/دقيقة لإزالة أفضل للتجاعيد

      بخار مستمر يصل إلى 35 غ/دقيقة لإزالة أفضل للتجاعيد.

      بخار كثيف يصل إلى 120 غ

      بخار كثيف يصل إلى 120 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      قاعدة متينة لثبات محسّن

      تتميّز هذه المكواة بقاعدة عريضة جدًا مصممة خصيصًا، لثبات أفضل عند وضع المكواة بوضعية عمودية

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        تعزيز البخار
        120 g
        بخار عمودي
        نعم
        البخار المستمر
        35 غ/د
        طول سلك الطاقة
        2 m
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة واسعة
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        الطاقة
        2200 W
        سعة خزان الماء
        300 ml
        مِرش
        نعم
        منع التقطير
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        شريحة تنظيف الكلس

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