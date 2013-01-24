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PowerLife

مكواة بالبخار

GC2910/26
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    PowerLife مكواة بالبخار

    GC2910/26
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة مكواة SteamGlide الجديدة، التي توفر إخراج بخاري كثيف وثابتًا، وسهولة في استخدام تنظيف الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    PowerLife مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة مكواة SteamGlide الجديدة، التي توفر إخراج بخاري كثيف وثابتًا، وسهولة في استخدام تنظيف الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة مكواة SteamGlide الجديدة، التي توفر إخراج بخاري كثيف وثابتًا، وسهولة في استخدام تنظيف الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    PowerLife مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة مكواة SteamGlide الجديدة، التي توفر إخراج بخاري كثيف وثابتًا، وسهولة في استخدام تنظيف الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

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      مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

      قاعدة المكواة SteamGlide

      • قوة بخار 35غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 100 غ
      • قاعدة المكواة SteamGlide
      • حماية من الكلس
      • 2100 واط
      إخراج بخار كثيف وثابت.

      إخراج بخار كثيف وثابت.

      قوة 2100 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

      إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

      يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تعزيز بخار حتى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        1.8 m

      • المواصفات الفنية

        فولتية
        220-240 فولت
        أبعاد المنتج
        29.5×11.6×19.5
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        طول سلك الطاقة
        1.8 متر
        الطاقة العالمية
        2100 W
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        مِرش
        نعم
        وزن المنتج
        1.2 kg
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        سعة خزان الماء
        300 ml
        منع التقطير
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        تنظيف ذاتي
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم

      • إزالة التجاعيد

        البخار الكثيف
        لغاية 100 غ/دقيقة
        بخار مستمر
        لغاية 35 غ/دقيقة

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