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Easy6 Express

لوح كي

GC202/30
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • 6 حلول ذكية لتسهيل عملية الكيّ 6 حلول ذكية لتسهيل عملية الكيّ 6 حلول ذكية لتسهيل عملية الكيّ
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    Easy6 Express لوح كي

    GC202/30
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    6 حلول ذكية لتسهيل عملية الكيّ

    للوح الكيّ أهمية كبيرة في تجربة الكيّ. وقد تم تصميم لوح الكيّ هذا من Philips خصيصًا للمكاوي البخارية. فهو يتميّز بـ 6 حلول ذكية لتصبح عملية الكيّ أسهل وأكثر فعالية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Easy6 Express لوح كي

    6 حلول ذكية لتسهيل عملية الكيّ

    للوح الكيّ أهمية كبيرة في تجربة الكيّ. وقد تم تصميم لوح الكيّ هذا من Philips خصيصًا للمكاوي البخارية. فهو يتميّز بـ 6 حلول ذكية لتصبح عملية الكيّ أسهل وأكثر فعالية.

    6 حلول ذكية لتسهيل عملية الكيّ

    للوح الكيّ أهمية كبيرة في تجربة الكيّ. وقد تم تصميم لوح الكيّ هذا من Philips خصيصًا للمكاوي البخارية. فهو يتميّز بـ 6 حلول ذكية لتصبح عملية الكيّ أسهل وأكثر فعالية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Easy6 Express لوح كي

    6 حلول ذكية لتسهيل عملية الكيّ

    للوح الكيّ أهمية كبيرة في تجربة الكيّ. وقد تم تصميم لوح الكيّ هذا من Philips خصيصًا للمكاوي البخارية. فهو يتميّز بـ 6 حلول ذكية لتصبح عملية الكيّ أسهل وأكثر فعالية.

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      6 حلول ذكية لتسهيل عملية الكيّ

      بتصميم على شكل الكتفين

      انزلاق أسلس مع غطاء لوح الكيّ المتعدد الطبقات

      انزلاق أسلس مع غطاء لوح الكيّ المتعدد الطبقات

      إن غطاء لوح الكيّ مصنوع من القطن 100% ويدعمه غطاءان من الاسفنج واللباد؛ فتجعل هذه التركيبة سطح الكيّ مريحًا وناعمًا.

      أغطية قوائم لوح الكيّ مانعة للانزلاق لمزيد من الثبات

      أغطية قوائم لوح الكيّ مانعة للانزلاق لمزيد من الثبات

      تم تصميم لوح الكيّ هذا مع تخصيص أهمية كبرى للثبات التام؛ فتصميم القوائم الخاص مع أغطية مانعة للانزلاق يزيد اللوح ثباتًا وأمانًا.

      قفل للنقل والأطفال مصمم لمزيد من الأمان

      قفل للنقل والأطفال مصمم لمزيد من الأمان

      يمنع قفل الأطفال النقل والنقل سقوط اللوح عرضيًا أثناء الكيّ، كما يبقي اللوح مغلقًا عند تخزينه.

      تصميم على شكل الكتفين لكيّ القمصان بسهولة

      تصميم على شكل الكتفين لكيّ القمصان بسهولة

      أصبح كيّ القمصان أسهل من أي وقت مضى بفضل التصميم على شكل الكتفين ShoulderShape الفريد. فهذا الشكل المبتكر يساعدك في كيّ القمصان بدون الحاجة إلى ترتيبها طوال الوقت، مما يوفّر عليك الوقت والمجهود.

      ارتفاع قابل للضبط لعملية كيّ مريحة للجميع

      يسهل ضبط ارتفاع لوح الكيّ بشكل يناسب طولك من خلال ذراع تحت سطح اللوح. ويمكن ضبط الارتفاع بين 70 و95 سم.

      صينية مكواة آمنة

      تناسب صَينية المكواة الثابتة والآمنة الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى واليد اليمنى

      المواصفات التقنية

      • كي سريع ومريح

        تصميم على شكل الكتفين
        نعم
        ضبط الارتفاع
        70‏-95 cm
        أبعاد التغليف (1 في 1)
        8 x‏ 49 x‏ 159 cm
        ملائمة ل
        المكاوي البخارية
        وزن اللوح
        5.8 kg
        أبعاد التغليف (2 في 1)
        15 x‏ 49 x‏ 159 cm
        ضبط الارتفاع
        6 إعداد (إعدادات)
        أبعاد اللوح
        120 x ‏38 سم ( 45 عند الجزء المصمم على شكل الكتفَين Shoulder Shape) cm

      • كيّ آمن

        قفل للنقل
        نعم
        صينية مكواة آمنة
        نعم
        قفل الأطفال
        نعم
        أغطية قوائم مثبِّتة
        نعم

      • غطاء اللوح

        الطبقة الثالثة
        مصنوعة من اللباد
        الطبقة الثانية
        مصنوعة من الاسفنج
        الأرجل
        أنابيب معدنية مطلية بالبودرة
        الطبقة الأولى
        مصنوعة من القطن 100%
        سطح الكيّ
        مصفاة معدنية موسّعة

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