مصطلحات البحث
أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.
يضمن الطلاء الموجود على مسكة المكواة مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها أثناء الكي.
يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي الثنيات وفي الزوايا.
يمكن لف سلك الطاقة حول المسند بحيث يسهل وضع الجهاز في المطبخ.
يمكن التحكم بسهولة بدرجات الحرارة المرتفعة وضبطها وتحديدها. يمكنك دائمًا الحصول على درجة الحرارة المناسبة للثياب التي تقوم بكيّها.
يضيء مؤشر درجات الحرارة أثناء إحماء المكواة وينطفئ عند وصول درجة حرارة قاعدة المكواة إلى المستوى المطلوب.
قاعدة مكواة خزفية ذهبية غير لاصقة ومقاومة للخدش لانزلاق ممتاز فوق كل الأقمشة.
يساعد الوزن الإضافي للمكواة في تحقيق نتائج كيّ فعالة حتى على أصعب الملابس.
سهولة الاستخدام