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جديد

EasySpeedأداة كي بخارية

GC1752/36

1 جائزة

سهولة وفعالية

تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها المصنوعة من السيراميك لتنزلق بسهولة على كل الأقمشة والمقاومة للخدوش، ووظيفة Calc Clean لأداء يدوم طويلاً.

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

4 إعدادات للبخار، لنتائج كيّ أفضل

سهولة وفعالية

  • بخار كثيف يصل إلى 100 غ

  • قاعدة أداة كي من السيراميك

  • منع التقطير

خزان مياه بسعة 220 مل لجلسات كيّ أطول

خزان مياه بسعة 220 مل لجلسات كيّ أطول

عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير سعة 220 ملل، مما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.

رذاذ مياه مضمن لترطيب القماش بطريقة متساوية

رذاذ مياه مضمن لترطيب القماش بطريقة متساوية

وظيفة المِرشة هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، ما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

قاعدة مكواة أكبر لتغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة*

قاعدة مكواة أكبر لتغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة*

المواصفات التقنية

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الجوائز

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  1. مقارنة بالمجموعة السابقة Comfort