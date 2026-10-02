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جديد
GC1752/36
سهولة وفعالية
تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها المصنوعة من السيراميك لتنزلق بسهولة على كل الأقمشة والمقاومة للخدوش، ووظيفة Calc Clean لأداء يدوم طويلاً.
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
بخار كثيف يصل إلى 100 غ
قاعدة أداة كي من السيراميك
منع التقطير
عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير سعة 220 ملل، مما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.
وظيفة المِرشة هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، ما يسهل عملية كيّ التجاعيد.
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المراجعات
مقارنة بالمجموعة السابقة Comfort