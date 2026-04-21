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فلتر بديل أصلي جهاز 3 في 1 مضمّن

تم إيقافه

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فلتر بديل أصليجهاز 3 في 1 مضمّن

FYM220/30

فلتر بديل أصلي جهاز 3 في 1 مضمّن

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

نقدّم لك تنقية ثلاثية المراحل مع NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لنضمن لك حماية من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات. 

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  • 21 April 2026

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