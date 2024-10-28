المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401

تم إيقافه

جهاز الترطيب من السلسلة 2000فلتر الترطيب

FY2401/30

فلتر الترطيب الأصلي للسلسلة 2000

يتلاءم فلتر الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع الجهاز، ما يضمن أداءً عاليًا ومتسقًا. يتمتع الفلتر بتقنية NanoCloud لتحرير الرذاذ غير المرئي، ما يرطّب الهواء مع انتشار أقل للبكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1)

عرض جميع المزايا

تقنية NanoCloud مع الترطيب الصحي

فلتر الترطيب الأصلي للسلسلة 2000

  • متوافق مع السلسلة 2000

  • بداخل الصندوق: فلتر واحد

  • عمر افتراضي يبلغ 6 أشهر

  • فلتر أصلي من Philips

متوافق مع أجهزة الترطيب من Philips السلسلة 2000

متوافق مع أجهزة الترطيب من Philips السلسلة 2000

فلاتر بديلة لجهاز الترطيب من السلسلة 2000 من Philips: الطُرز HU4801 وHU4802 وHU4803 وHU4810 وHU4811 وHU4813 وHU4814. يمكنك التحقق من رقم طراز جهاز الترطيب في الجزء السفلي منه.

فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى 6 أشهر

فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى 6 أشهر

توفر الفلاتر أداء فلترة مثاليًا لمدة تصل إلى 6 أشهر (1)، ما يوفر عليك المتاعب والتكاليف

الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. (1) المتوسط المحتسب. يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.

  2. (2) مقارنة بوحدات الترطيب القياسية بالموجات فوق الصوتية التي لا تحتوي على تقنية إضافية للحد من انتشار البكتيريا، تم الاختبار من قِبل مختبر مستقل