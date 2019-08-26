هواء صحي، على الدوام
يؤمّن الفلتر الشبكي لجهاز الترطيب من Philips قدرة امتصاص كافية للمياه وتبخر فعال
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هواء صحي، على الدوام
يؤمّن الفلتر الشبكي لجهاز الترطيب من Philips قدرة امتصاص كافية للمياه وتبخر فعال
هواء صحي، على الدوام
يؤمّن الفلتر الشبكي لجهاز الترطيب من Philips قدرة امتصاص كافية للمياه وتبخر فعال
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هواء صحي، على الدوام
يؤمّن الفلتر الشبكي لجهاز الترطيب من Philips قدرة امتصاص كافية للمياه وتبخر فعال
يمكن استخدام الفلتر الشبكي المحسَّن لغاية 6 أشهر، أي ضعف الفترة فترة الاستخدام التي يتميّز بها الفلتر الشبكي من الجيل السابق.
يتميّز هذا الفلتر الشبكي بسماكة 30 مم وهو مصنوع من مادة البولي إيثيلين تيرفتالات، بالإضافة إلى بنية قرص شمع العسل المؤلفة من 12 طبقة ومساحة منبسطة تبلغ 15662 سنتمترًا مربعًا، مما يوفر قدرة امتصاص كافية للمياه وتبخرًا فعالاً.
التصميم والتشطيبات
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