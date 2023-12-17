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محرك أقراص محمول USB

FM51FD175B/00

سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمول USB الملوّن من Philips إصدار SNOW لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.

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بدّل بين الملفات بسرعة فائقة!

سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

  • 512 جيجابايت

  • Motion Edition 3.2

  • USB من نوع C

نقل البيانات بسرعة مع بطاقة USB عالية السرعة من النوع C

تسمح معدلات نقل البيانات العالية السرعة بتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة الخاص بالكمبيوتر.

تخزين سعة 512 جيجابايت لملفات البيانات الكبيرة

تخزين مفيد سعة 512 جيجابايت للقدرة على التبديل بين المزيد من الملفات أو بين ملفات بحجم أكبر ومشاركتها وحفظها عبر منفذ USB الخاص بالكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول.

جهاز USB عصري بفضل تصميمه الغني بالألوان

اختر لونك العصري؛ أصفر، أو زهري أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق أو برتقالي لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح

المواصفات التقنية

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